Milano, aggressione con machete a Crescenzago: presi due 17enni, sono accusati di tentato omicidio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di due 17enni, un egiziano e un romeno, ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta il 4 giugno a Milano, nel quartiere Crescenzago. I due minorenni, con il volto travisato e armati di machete, avrebbero teso un agguato a un cittadino egiziano di 30 anni, colpendolo ripetutamente al volto e al torace. La vittima, sottoposta a diversi interventi chirurgici, ha riportato lesioni guaribili in 40 giorni. Le accuse sono tentato omicidio aggravato e porto abusivo d’armi.