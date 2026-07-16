Milano, aggressione con machete a Crescenzago: presi due 17enni, sono accusati di tentato omicidio
I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità per i due minorenni accusati del brutale agguato del 4 giugno a un 30enne
I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di due 17enni, un egiziano e un romeno, ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta il 4 giugno a Milano, nel quartiere Crescenzago. I due minorenni, con il volto travisato e armati di machete, avrebbero teso un agguato a un cittadino egiziano di 30 anni, colpendolo ripetutamente al volto e al torace. La vittima, sottoposta a diversi interventi chirurgici, ha riportato lesioni guaribili in 40 giorni. Le accuse sono tentato omicidio aggravato e porto abusivo d’armi.