Un arresto e numerosi sequestri ieri a Milano. Un cittadino italiano di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato in stato di libertà per detenzione di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati, oltre che per omessa denuncia di materiale esplodente. L’intervento è avvenuto nel quartiere Barona, dove gli agenti hanno individuato un box utilizzato per nascondere droga ed esplosivi.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’intervento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando la Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio ha intensificato i controlli nella zona Barona, nota per episodi di spaccio di droga. Gli agenti, impegnati in un servizio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti, hanno individuato uno stabile in via Santa Rita Da Cascia come possibile punto di riferimento per attività illecite.

L’appostamento e il pedinamento

Intorno alle 17, i poliziotti hanno notato il 32enne arrivare a bordo di un’auto. Dopo aver utilizzato più volte la rampa di accesso ai box condominiali, l’uomo si è fermato per alcuni minuti, per poi ripartire rapidamente. Gli agenti hanno deciso di seguirlo a distanza, osservando i suoi spostamenti attraverso diverse strade del quartiere fino a via Lago di Nemi.

Lo scambio sospetto e il fermo

In via Lago di Nemi, il sospettato si è incontrato con un altro uomo, al quale ha consegnato qualcosa prima di allontanarsi. A quel punto, gli agenti sono intervenuti e hanno fermato il 32enne. Durante la perquisizione personale, sono stati trovati tre involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi e 670 euro in contanti. Successivamente, in via Biella, i poliziotti hanno rinvenuto altri 3900 euro nascosti all’interno del box dove il sospettato era stato visto poco prima.

La perquisizione nel box e il sequestro di esplosivi

Un’ulteriore perquisizione è stata effettuata nel box di via Santa Rita da Cascia, già individuato come luogo di interesse durante l’appostamento. Con il supporto delle unità cinofile e della squadra artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti hanno sequestrato 130 batterie pirotecniche per un totale di 72 kg di contenuto esplosivo e 249 petardi artigianali. Il materiale esplosivo, non riconosciuto e non classificato, è stato immediatamente messo in sicurezza dagli specialisti intervenuti sul posto.

Le accuse e le indagini in corso

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato in stato di libertà per detenzione di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati, oltre che per omessa denuncia di materiale esplodente. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della droga e degli esplosivi, nonché per individuare eventuali complici o destinatari del materiale sequestrato.

