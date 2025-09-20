Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto sventato all’alba in un condominio di Milano: un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato furto aggravato. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un residente, svegliato dall’allarme antintrusione del proprio garage. I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, in Piazzale Restelli, dove il sospetto è stato sorpreso mentre rovistava all’interno di diversi box condominiali.

La segnalazione e il primo intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio alle 05.35 di questa mattina, quando una pattuglia delle Volanti della locale Questura è stata chiamata a intervenire in un condominio di Piazzale Restelli. Un residente aveva segnalato la presenza di un individuo sospetto nel proprio garage, intento a rovistare tra gli scaffali. L’uomo, svegliato dall’allarme antintrusione installato nel box, aveva immediatamente controllato le immagini del sistema di videosorveglianza, notando la porta del garage aperta e uno sconosciuto all’interno.

Il ladro sorpreso e la fuga con la bicicletta

Il malvivente, prima di allontanarsi, si è impossessato della bicicletta del proprietario, portandola via dal box. Le Volanti, già impegnate nella ricerca del sospetto, sono state nuovamente inviate presso il condominio di via Restelli pochi minuti dopo. Il proprietario della bicicletta aveva infatti sorpreso lo stesso individuo intento a rovistare in un altro box condominiale, segnalando nuovamente la sua presenza alle forze dell’ordine.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno riscontrato l’effettiva presenza del sospetto all’interno del box indicato. Il residente lo ha riconosciuto come l’autore del furto della propria bicicletta. L’uomo, una volta fermato, è stato sottoposto a perquisizione personale e ha dichiarato di aver nascosto la bicicletta in un altro box del condominio. Gli agenti hanno effettivamente ritrovato la bicicletta nel luogo indicato dal sospetto, restituendola al legittimo proprietario.

L’identificazione del sospetto e la denuncia

L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Dai rilievi fotosegnaletici è emerso che si trattava di un cittadino moldavo di 37 anni, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Negli uffici della Questura è giunto anche il proprietario della bicicletta, che ha sporto regolare denuncia per furto.

L’arresto e le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Raccolti tutti gli elementi a carico del sospetto, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto per tentato furto aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo. In tarda mattinata, durante l’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il cittadino moldavo.

IPA