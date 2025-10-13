Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto martedì 8 ottobre 2025 a Milano dove un cittadino filippino di 37 anni, ricercato per furto aggravato e destinatario di un mandato di cattura emesso dalle autorità delle Filippine, è stato fermato presso la stazione di Lampugnano mentre si trovava alla guida di un autobus diretto ad Amsterdam. L’uomo rischia fino a 20 anni di reclusione nel suo Paese d’origine.

Un arresto internazionale durante i controlli straordinari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti nella città di Milano. Gli agenti del Commissariato Bonola, in collaborazione con il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, hanno fermato l’uomo presso la stazione di Lampugnano. Il cittadino filippino, alla guida di un autobus da 70 posti diretto verso Amsterdam, è stato sottoposto a un controllo approfondito che ha portato alla sua identificazione.

Il mandato di cattura e la richiesta di estradizione

Gli accertamenti effettuati dagli agenti nelle banche dati internazionali hanno permesso di confermare la reale identità dell’uomo e la presenza di un mandato di arresto internazionale a suo carico. Le autorità delle Filippine avevano emesso una richiesta di estradizione nei suoi confronti, in quanto accusato di furto aggravato e di aver sottratto una somma ingente di denaro mentre lavorava come autista di furgoni portavalori nel 2023.

Il colpo e la fuga in Europa

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva lavorato in passato come autista di furgoni portavalori nelle Filippine. Nel 2023 sarebbe riuscito a sottrarre circa 3 milioni e mezzo di pesos, equivalenti a oltre 50 mila euro, da uno dei mezzi che gli erano stati affidati. Dopo il furto, era riuscito a lasciare il Paese e a trovare rifugio in Croazia, dove aveva ottenuto permesso di soggiorno, residenza e un nuovo impiego come autista di autobus di linea internazionale.

Viaggi in Europa senza destare sospetti

Nei due anni successivi al furto, il cittadino filippino aveva viaggiato regolarmente in diversi Paesi europei, tra cui Italia, Austria, Germania, Francia e Paesi Bassi, senza mai attirare l’attenzione delle forze dell’ordine. Grazie ai documenti ottenuti in Croazia, aveva potuto lavorare e spostarsi liberamente, fino al controllo decisivo avvenuto a Milano.

