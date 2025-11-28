Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato ai danni di una donna anziana e arresto di un cittadino cileno di 53 anni è il bilancio dell’intervento effettuato ieri dalla Polizia presso un supermercato di Milano. L’uomo, già noto per numerosi episodi simili, è stato bloccato grazie alla prontezza della vittima e alla collaborazione del personale del punto vendita.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri presso l’Esselunga di Milano. Una volante, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, è intervenuta dopo la segnalazione di un furto aggravato ai danni di una cliente.

I fatti: il borseggio e l’arresto

L’episodio ha visto protagonista una donna anziana che, accortasi di essere stata derubata del portafogli, ha reagito prontamente riuscendo a recuperare il maltolto. La signora ha immediatamente avvisato un addetto al reparto latticini, il quale, insieme al personale della vigilanza, ha fermato il ladro mentre tentava di allontanarsi dal supermercato. L’uomo è stato trattenuto fino all’arrivo degli agenti delle volanti, che lo hanno arrestato per furto aggravato.

Il profilo del ladro

L’arrestato è un cittadino cileno di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di borseggi ai danni di donne, in particolare anziane, nei centri commerciali di tutto il Nord Italia. Negli ultimi 18 mesi, l’uomo ha collezionato circa 10 denunce per questa tipologia di reati, dimostrando una particolare specializzazione nel colpire le vittime più vulnerabili.

Il modus operandi

Dopo aver compiuto i furti, il cittadino cileno era solito recarsi immediatamente in negozi o presso sportelli ATM per utilizzare le carte bancomat sottratte alle vittime. In questo modo, è riuscito a effettuare numerosi acquisti per migliaia di euro, aggravando ulteriormente la posizione nei suoi confronti.

Le conseguenze e il procedimento giudiziario

Per la giornata odierna è previsto il rito della direttissima, durante il quale l’uomo dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e delle numerose denunce accumulate nel tempo. L’episodio mette ancora una volta in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini, personale dei punti vendita e forze dell’ordine nel contrastare i reati predatori nei luoghi pubblici.

Precedenti e area d’azione

L’uomo arrestato si era reso responsabile di numerosi borseggi in diversi centri commerciali del Nord Italia, agendo con particolare attenzione nei confronti delle donne anziane. La sua attività criminale si è protratta per oltre un anno e mezzo, coinvolgendo diverse città e causando danni economici e psicologici alle vittime.

IPA