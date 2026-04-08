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Fermato a Milano un cittadino egiziano di 21 anni, accusato di condotte persecutorie e minacce nei confronti di un parroco e di un’ausiliaria diocesana. L’arresto è stato eseguito venerdì 3 aprile dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica, dopo una serie di episodi che hanno generato forte preoccupazione nella comunità parrocchiale.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via in seguito alle denunce presentate nel mese di marzo dalle due vittime presso i Commissariati Lorenteggio e Porta Genova. Gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno ricostruito una lunga sequenza di episodi caratterizzati da violenza verbale e fisica. L’indagato, nel corso dell’ultimo anno, avrebbe assunto un atteggiamento sempre più aggressivo e ostile nei confronti dei membri della comunità parrocchiale, arrivando a minacciare di morte sia il parroco sia l’ausiliaria, insultarli, sputare loro addosso e cercare ripetutamente il contatto nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi.

Comportamenti molesti e intrusioni nei locali parrocchiali

Le testimonianze raccolte da volontari e fedeli hanno confermato che il 21enne si introduceva regolarmente negli spazi parrocchiali, talvolta scavalcando i cancelli, e vi rimaneva contro la volontà dei responsabili. Questi comportamenti hanno causato disturbo alle funzioni religiose, abbandono di rifiuti e atti inappropriati, talvolta anche osceni. La presenza insistente e molesta dell’uomo ha reso difficile il normale svolgimento delle attività parrocchiali.

Precedenti e provvedimenti già adottati

L’indagato era già stato destinatario di multipli ordini di allontanamento da parte delle Forze dell’Ordine ed era coinvolto in precedenti episodi di resistenza, minacce e molestie. Secondo le dichiarazioni dei testimoni, il suo comportamento si è fatto sempre più imprevedibile e potenzialmente pericoloso, generando uno stato di ansia nelle vittime e condizionando la vita della comunità parrocchiale nella zona Milano. La situazione è diventata così grave da costringere i responsabili a chiudere i locali parrocchiali al di fuori delle celebrazioni liturgiche.

L’arresto e le accuse

Venerdì 3 aprile, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino egiziano, ritenuto gravemente indiziato di condotte persecutorie e minacce ai danni del parroco e dell’ausiliaria. L’intervento delle forze dell’ordine è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Milano, che ha disposto la misura restrittiva per tutelare la sicurezza delle vittime e della comunità.

IPA