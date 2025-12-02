Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nove ragazzi identificati e denunciati a Milano nel corso dello scorso fine settimana. I giovani, tra cui quattro ragazze e un minore di 12 anni, sono stati ritenuti responsabili di rapine ai danni di un quattordicenne e un quindicenne. Gli episodi sono stati ricostruiti grazie alle testimonianze delle vittime e all’utilizzo della geolocalizzazione degli oggetti sottratti.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nel corso del fine settimana appena trascorso. Gli agenti delle volanti di Milano hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto le segnalazioni di due rapine avvenute in città, entrambe con vittime adolescenti.

Il primo episodio: furto e aggressione vicino a un bar

Il primo caso si è verificato sabato. Un ragazzo di 15 anni, dopo essersi accorto del furto dei suoi auricolari all’uscita di un bar, ha utilizzato la funzione di geolocalizzazione per rintracciare il dispositivo. Seguendo il segnale, il giovane è arrivato nei pressi del luogo dove era avvenuto il furto e ha individuato una ragazza di 17 anni in compagnia di tre amiche.

Quando il 15enne ha chiesto la restituzione degli auricolari, la 17enne lo ha aggredito. All’arrivo degli agenti, la stessa ragazza ha aggredito anche un poliziotto e, nel tentativo di eliminare le prove, ha lanciato gli auricolari nel Naviglio.

Arresti e perquisizioni

Le tre minorenni coinvolte, due 17enni e una 16enne, sono state arrestate in flagranza. La 18enne che era con loro è stata invece indagata per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato nella borsa di una delle indagate un martelletto frangivetro e un tirapugni in acciaio da 10 centimetri, strumenti potenzialmente utilizzabili per commettere altri reati.

La seconda rapina: un gruppo accerchia un quattordicenne

La sera di domenica si è verificato un secondo episodio. Un ragazzo di 14 anni è stato avvicinato e accerchiato da un gruppo di circa dieci ragazzi. I giovani lo hanno strattonato e gli hanno sottratto il giubbotto e gli auricolari, per poi darsi alla fuga.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alla geolocalizzazione degli auricolari, gli agenti sono riusciti a rintracciare rapidamente cinque giovani compatibili con le indicazioni ricevute, tutti di età compresa tra i 12 e 17 anni. I ragazzi sono stati indagati in stato di libertà per rapina in concorso.

