Milano, bar usato per lo spaccio di droga: 29enne arrestato con cocaina, hashish e quasi 1000 euro in casa

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 29 anni a Milano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta ieri, quando gli agenti hanno individuato un bar come luogo di attività illecite.

Indagini e osservazioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio erano impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona Giambellino. Durante le indagini, un bar situato in via delle Legioni Romane è stato identificato come probabile centro di spaccio di droga.

L’operazione di arresto

Durante un servizio di osservazione, gli agenti di via Primaticcio hanno notato il 29enne che, muovendosi tra l’esterno e l’interno del bar, veniva avvicinato da numerose persone con cui intratteneva brevi conversazioni. Successivamente, si dirigeva verso uno stabile in piazza delle Bande Nere. Intorno alle 17, i poliziotti appostati nelle vicinanze hanno visto il 29enne incontrare un uomo all’incrocio con via Crimea, con il quale ha scambiato qualcosa.

Sequestro e perquisizione

Gli agenti, testimoni della scena, hanno bloccato l’acquirente, trovato in possesso di un involucro di hashish di circa 12 grammi e 100 euro in contanti. Il 29enne, invece, è stato trovato con un mazzo di chiavi. A seguito di una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 67 grammi di cocaina, 26 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e 900 euro in contanti.

Fonte foto: IPA