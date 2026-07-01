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Oltre 60 milioni di euro il valore dei beni sequestrati a una società di prodotti petroliferi in provincia di Milano, accusata di aver messo in atto un articolato sistema di frode fiscale tramite l’uso distorto del regime dell’“IVA all’estrazione”. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano su richiesta della Procura Europea – Ufficio di Milano.

Le indagini e il sistema di frode scoperto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha visto coinvolti i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Lombardia 2. Le indagini hanno permesso di smascherare un sofisticato meccanismo di evasione fiscale, orchestrato da un deposito autorizzato di prodotti petroliferi situato nella provincia di Milano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la società avrebbe immesso in consumo oltre 188 milioni di litri di diesel e benzina, omettendo il pagamento delle imposte dovute. Il sistema si basava su un utilizzo improprio del regime dell’“IVA all’estrazione”, che prevede il versamento dell’imposta al momento dell’estrazione dei prodotti dal deposito IVA, calcolando l’importo sulla base di una stima dei quantitativi destinati alla vendita.

Il meccanismo dell’IVA all’estrazione e la sottostima delle imposte

La società, secondo gli inquirenti, avrebbe reiterato questa pratica nel periodo 2023 – 2025, sistematicamente sottostimando l’imposta dovuta. Tale condotta ha consentito di evadere oltre 60 milioni di euro di IVA, generando un ingente vantaggio economico illecito. Grazie a questa frode, i prodotti petroliferi venivano venduti a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato, sia attraverso la rete di distributori della società (le cosiddette “pompe bianche”), sia tramite cessioni ad altri operatori del settore.

Questa strategia ha avuto un impatto significativo sulla concorrenza, alterando le regole del mercato e penalizzando gli operatori onesti.

I soggetti coinvolti e le accuse

Al termine delle indagini, il rappresentante legale della società e due amministratori di fatto sono stati segnalati alla Procura Europea per il reato di dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000. Inoltre, la società stessa è stata deferita per responsabilità amministrativa degli enti, come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

L’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie riconducibili sia alla società sia ai soggetti indagati, per un valore corrispondente al profitto del reato, stimato in oltre 60 milioni di euro.

Le perquisizioni e la fase delle indagini

Contestualmente all’esecuzione del sequestro, sono state effettuate perquisizioni nei confronti degli indagati. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. In base al principio di non colpevolezza, la responsabilità delle persone coinvolte sarà accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

IPA