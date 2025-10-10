Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e sequestro di un ingente quantitativo di droga e di un revolver ieri sera a Cologno Monzese. Due cittadini peruviani sono stati fermati dagli agenti della Squadra Mobile di Milano nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, è stata avviata dopo che i poliziotti hanno notato movimenti sospetti in via Rosolino Pilo, a Milano.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Sesta sezione della Squadra Mobile è scattato nella serata di ieri, quando una pattuglia in borghese ha osservato una coppia di sudamericani a bordo di una Jeep Renegade in via Rosolino Pilo, a Milano. Gli agenti hanno notato che una donna è salita sull’auto per poi scendere dopo pochi minuti, comportamento che ha insospettito i poliziotti, inducendoli a ipotizzare una possibile cessione di sostanze stupefacenti.

L’inseguimento e la perquisizione

Gli investigatori hanno quindi deciso di seguire la vettura, fermandola poco dopo per un controllo. Durante la perquisizione, il conducente è stato trovato in possesso di 6.200 euro in contanti e di un mazzo di chiavi, mentre la donna che lo accompagnava non aveva nulla di illecito con sé. Gli agenti hanno quindi approfondito gli accertamenti, risalendo all’abitazione dell’uomo, situata in via Marche a Cologno Monzese.

Il sequestro di droga e armi

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato una donna uscire dal portone del condominio con un grosso borsone. La donna, poi identificata come la sorella dell’uomo fermato, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Gli agenti l’hanno bloccata e hanno scoperto che all’interno della borsa erano nascosti circa 15 kg di hashish e una pistola revolver calibro 6 mm. La successiva perquisizione dell’appartamento ha portato al sequestro di ulteriori 700 euro in contanti.

Gli arresti e le accuse

Alla luce degli elementi raccolti, i due fratelli peruviani sono stati arrestati con le accuse di detenzione di stupefacenti e detenzione di armi. Entrambi sono stati condotti in carcere e sono ora in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria. L’operazione rappresenta un ulteriore colpo inferto dalle forze dell’ordine al traffico di droga nell’area metropolitana di Milano.

IPA