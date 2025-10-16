Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti e oltre 200 grammi di shaboo sequestrati ieri sera a Milano. Due cittadini filippini e un cittadino nigeriano, tutti con precedenti, sono stati fermati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga. L’operazione si è svolta in via Ugolini, dove gli agenti hanno individuato uno stabile utilizzato come base per l’attività illecita.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Greco Turro, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare il traffico di stupefacenti nella zona nord di Milano.

L’operazione di polizia: i dettagli

La sera precedente, intorno alle 21, i poliziotti hanno notato due uomini sospetti avvicinarsi a uno stabile in via Ugolini, già segnalato come possibile luogo di spaccio. Gli agenti, provenienti dal Commissariato di via Francesco Perotti, hanno fermato i due cittadini filippini, rispettivamente di 52 anni e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati.

Le perquisizioni e i sequestri

Durante la perquisizione, il 53enne filippino è stato trovato in possesso di 7 grammi di shaboo, nascosti in una tasca cucita artigianalmente sul retro della cintura dei pantaloni, oltre a 1950 euro in contanti. Il 52enne, invece, aveva con sé 3 grammi della stessa sostanza, occultati all’interno di una power bank, e 250 euro in contanti.

Il carico di shaboo e il terzo arresto

Gli accertamenti successivi hanno permesso agli agenti di scoprire che, nel corso della stessa notte, sarebbe stato consegnato ai due filippini un ulteriore carico di shaboo. Verso le 00.30, una vettura è stata vista arrivare nei pressi dello stabile. Gli agenti hanno fermato un cittadino nigeriano di 36 anni, anch’egli con precedenti, che ha consegnato spontaneamente una busta contenente 204 grammi di shaboo, nascosta all’interno degli slip.

Le accuse e le conseguenze

I tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione ha permesso di sottrarre al mercato illecito oltre 200 grammi di shaboo, una delle droghe sintetiche più pericolose e dannose per la salute. Il denaro sequestrato, ritenuto provento dell’attività di spaccio, è stato anch’esso posto sotto sequestro.

Il contesto dell’operazione

Il blitz rientra nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione messe in atto dalla Polizia di Stato per contrastare il traffico di droga nei quartieri più sensibili di Milano. L’attenzione degli agenti resta alta, soprattutto nelle zone segnalate come punti di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA