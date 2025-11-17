Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e oltre sei chili di hashish sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano. I due uomini, cittadini italiani di 28 anni e 57 anni, sono stati fermati venerdì con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il 57enne è stato inoltre arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione.

Operazione della Polizia di Stato a Quarto Oggiaro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nel pomeriggio di venerdì, quando gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Quarto Oggiaro hanno intensificato i controlli per contrastare lo spaccio di droga nella zona. Le indagini hanno portato a individuare un appartamento in via Mozzoni, ritenuto un possibile punto di stoccaggio e smistamento di sostanze stupefacenti.

L’appostamento e il fermo del 28enne

Intorno alle 15, i poliziotti appostati nei pressi dello stabile hanno notato l’arrivo del 28enne a bordo di una bici elettrica. L’uomo, dopo essere entrato nell’abitazione utilizzata dal 57enne, ne è uscito poco dopo portando con sé uno zaino che prima non aveva. Gli agenti, con il supporto di una volante del commissariato Quarto Oggiaro, lo hanno fermato in via Amoretti. All’interno dello zaino sono stati trovati e sequestrati oltre un chilo e mezzo di hashish, suddiviso in 16 panetti.

Il controllo del 57enne e la perquisizione dell’appartamento

Quasi contemporaneamente, i poliziotti hanno visto uscire dall’appartamento il 57enne e lo hanno sottoposto a controllo. La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare 45 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre quattro chili e mezzo. Oltre alla droga, gli agenti hanno trovato una pistola Beretta con matricola abrasa, relativo munizionamento, una pistola scacciacani e denaro contante per 9.800 euro.

Le accuse e il sequestro

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Per il 57enne sono scattate anche le accuse di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Tutto il materiale rinvenuto, compresi i 61 panetti di hashish per un totale di oltre sei chili, la pistola Beretta con matricola abrasa, la pistola scacciacani e il denaro contante, è stato posto sotto sequestro.

Il ruolo della Squadra Investigativa

L’operazione, condotta dalla Squadra Investigativa del commissariato Quarto Oggiaro, si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga nella zona nord di Milano. Grazie a un’attenta attività di osservazione e appostamento, gli agenti sono riusciti a documentare le fasi dello scambio e a intervenire tempestivamente, assicurando alla giustizia i due presunti responsabili.

