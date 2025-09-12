Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di 2 kg di hashish e 733 grammi di marijuana sono il risultato di un’operazione della Polizia di Stato avvenuta ieri a Milano. Un cittadino ecuadoregno di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito all’interno di un appartamento in via Piazzale Dateo, individuato come possibile base di spaccio dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate.

Operazione della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno deciso di monitorare un’abitazione situata in via Piazzale Dateo, sospettata di essere utilizzata come luogo di detenzione e spaccio di droga. Dopo un’attenta attività di osservazione, i poliziotti hanno atteso il momento opportuno per intervenire, scegliendo di agire non appena la porta d’ingresso è stata aperta.

L’arresto e la resistenza del sospettato

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato il 26enne ecuadoregno, che ha tentato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza. Nonostante il tentativo di fuga, il giovane è stato rapidamente bloccato e sottoposto a perquisizione. L’azione tempestiva degli agenti ha permesso di evitare che il sospettato potesse disfarsi della droga o compromettere le prove a suo carico.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante la perquisizione, nella camera da letto dell’appartamento, è stata rinvenuta una borsa frigo contenente 27 involucri di hashish per un peso complessivo di 2 kg. Oltre all’hashish, sono state trovate 6 buste di marijuana dal peso totale di 733 grammi. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 2 bilancini di precisione e 270 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le indagini e il ruolo della Squadra Investigativa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Milano. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate hanno condotto un’attività di intelligence che ha permesso di individuare l’appartamento come punto nevralgico per la distribuzione di droga. L’azione è stata pianificata nei dettagli, con appostamenti e monitoraggi che hanno portato all’arresto del sospettato.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato, un cittadino ecuadoregno di 26 anni, risulta avere precedenti penali. La sua presenza nell’appartamento e il tentativo di resistenza al controllo hanno rafforzato i sospetti degli investigatori circa il suo coinvolgimento nell’attività di spaccio. Dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Milano, in attesa dell’udienza per direttissima.

