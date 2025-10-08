Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 40 kg di droga sequestrati ieri sera a Milano. Un cittadino romeno di 19 anni è stato fermato nei pressi di via Cascina Bianca per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza, lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo antidroga nella zona Barona, dove gli agenti hanno individuato il giovane mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi dei parcheggi interrati.

Operazione della Polizia di Stato: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno notato il giovane cittadino romeno a bordo di uno scooter nei pressi dei parcheggi sotterranei di via Cascina Bianca, in Milano. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di rapina e possesso di armi, si è fermato in attesa di qualcuno, attirando l’attenzione degli investigatori impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nella zona Barona.

L’incontro sospetto e il tentativo di fuga

Poco dopo, il 19enne è stato raggiunto da un altro uomo e insieme sono entrati in un box auto. Dopo alcuni minuti, il giovane è tornato verso il proprio scooter, probabilmente con l’intenzione di allontanarsi. A quel punto, i poliziotti, che avevano seguito con attenzione i suoi movimenti, sono intervenuti per bloccarlo.

Il tentativo di fermo si è trasformato rapidamente in una situazione di tensione: il ragazzo ha cercato di sottrarsi al controllo, aggredendo e spintonando uno degli agenti. Nella colluttazione, un poliziotto è rimasto ferito, mentre il giovane ha tentato di darsi alla fuga.

La perquisizione e il sequestro della droga

Una volta immobilizzato, il 19enne è stato sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno trovato addosso al ragazzo 530 grammi di hashish, suddivisi in panetti, oltre a due mazzi di chiavi riconducibili alla sua abitazione e a un box auto. Il ritrovamento delle chiavi ha spinto i poliziotti ad approfondire le indagini, estendendo la perquisizione anche agli altri luoghi frequentati dal giovane.

Il maxi sequestro nel box di via Primaticcio

La svolta dell’operazione è arrivata con la perquisizione del garage situato in via Primaticcio. All’interno del box, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 43 kg di hashish, suddivisi in blocchi da circa 100 grammi ciascuno. Si tratta di uno dei sequestri più ingenti effettuati negli ultimi mesi nella zona sud-ovest di Milano, a conferma della presenza di un traffico di sostanze stupefacenti particolarmente attivo nell’area.

Inoltre, presso l’abitazione del giovane, situata nella zona di Porta Ticinese, è stato trovato un ulteriore panetto di droga, a riprova del coinvolgimento diretto del 19enne nell’attività di spaccio.

Precedenti penali e modalità operative

L’arrestato, di nazionalità romena, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rapina e possesso di armi. La sua presenza nella zona Barona, teatro di numerosi episodi di spaccio negli ultimi tempi, aveva insospettito gli agenti della Squadra Investigativa, che da tempo monitoravano i movimenti sospetti nei pressi dei parcheggi interrati e dei box auto della zona.

La modalità operativa adottata dal giovane, che prevedeva incontri rapidi e l’utilizzo di diversi luoghi per lo stoccaggio della droga, lascia ipotizzare l’esistenza di una rete organizzata di spaccio attiva nella zona sud di Milano.

Le accuse e le conseguenze dell’arresto

Al termine dell’operazione, il 19enne è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza, lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il sequestro di oltre 40 kg di hashish rappresenta un duro colpo per il mercato illecito della droga nella zona Barona e nei quartieri limitrofi.

L’agente rimasto ferito durante la colluttazione è stato medicato e le sue condizioni non destano preoccupazione. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di contatti del giovane arrestato.

IPA