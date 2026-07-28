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È di cinque arresti per furto aggravato e rapina impropria il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia Ferroviaria nella giornata di martedì 22 luglio presso la Stazione Centrale di Milano. Gli interventi sono stati effettuati per contrastare i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli esercizi commerciali presenti nello scalo ferroviario.

Operazione della Polizia Ferroviaria: arrestato cittadino egiziano per rapina impropria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo intervento si è svolto nella mattinata del 22 luglio presso la Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano. Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto all’interno di un esercizio commerciale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che un cittadino egiziano di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, si era impossessato di alcuni prodotti alimentari prelevati dal banco frigo senza effettuare il pagamento.

Nel tentativo di assicurarsi la fuga, l’uomo ha avuto una breve colluttazione con l’addetto alla sicurezza che aveva cercato di bloccarlo, configurando così il reato di rapina impropria. L’individuo è stato accompagnato negli uffici della Polfer per gli accertamenti di rito, sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e successivamente arrestato. Dopo le formalità, è stato condotto presso il Tribunale Ordinario di Milano e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Due cittadini algerini arrestati per furto aggravato ai danni di una viaggiatrice

Poco dopo il primo arresto, gli agenti della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer hanno proceduto all’arresto di due cittadini algerini di 28 anni e 30 anni, responsabili di furto aggravato all’interno di un negozio della Stazione Centrale di Milano. I poliziotti hanno notato i due uomini mentre si aggiravano tra i clienti, osservando con attenzione i bagagli lasciati incustoditi. Mentre uno dei due si è impossessato di un trolley posizionato accanto a una viaggiatrice seduta ai tavoli, il complice ha svolto il ruolo di “palo”, controllando l’ingresso del locale.

Subito dopo il furto, i due uomini hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati prontamente bloccati dagli agenti e arrestati. La refurtiva, composta da un trolley con effetti personali e una busta di acquisti per un valore complessivo di circa 1.200 euro, è stata restituita alla legittima proprietaria, che ha sporto querela contestualmente alla riconsegna dei beni sottratti.

Due giovani bosniache arrestate per furto aggravato a bordo di un treno

Nella serata della stessa giornata, la Polizia Ferroviaria di Milano Centrale ha arrestato due ventenni bosniache con l’accusa di furto aggravato a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Venezia. Le due donne, approfittando della confusione durante la salita a bordo, si sono offerte di aiutare una viaggiatrice a sistemare la valigia sulla cappelliera. Con questo stratagemma, sono riuscite ad aprire il trolley della vittima e a sottrarle del denaro.

La scena è stata notata dal capotreno, che ha immediatamente avvisato la Polfer. Gli agenti sono riusciti a rintracciare e arrestare le due borseggiatrici. La refurtiva, pari a 330 euro, è stata interamente recuperata e restituita alla vittima al momento della denuncia. Fondamentali per il buon esito dell’operazione sono state le dichiarazioni della donna derubata, confermate sia da un testimone oculare sia dal materiale fotografico acquisito agli atti.