Caos treni a Milano Centrale, guasto tecnico alla linea e ritardi fino a 60 minuti: cos'è successo

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L'inconveniente: dalle ore 11:30 di oggi, venerdì 7 agosto, si registra un guasto tecnico alla linea ferroviaria nel nodo di Milano

dalle ore 11:30 di oggi, venerdì 7 agosto, si registra un guasto tecnico alla linea ferroviaria nel nodo di Milano I disagi: la circolazione in prossimità di Milano Centrale subisce forti rallentamenti, con ritardi stimati fino a 30 minuti su diverse direttrici

la circolazione in prossimità di Milano Centrale subisce forti rallentamenti, con ritardi stimati fino a 30 minuti su diverse direttrici L'intervento: i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono sul posto per ripristinare il corretto funzionamento dell'infrastruttura

Venerdì nero per chi viaggia in treno in Lombardia. Dalle ore 11:30 del 7 agosto 2026, la circolazione ferroviaria nel nodo di Milano è fortemente rallentata a causa di un inconveniente tecnico alla linea registrato in prossimità della stazione di Milano Centrale.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha confermato che l’avaria sta impattando in modo significativo sul traffico ferroviario dell’intero nodo milanese, causando ritardi fino a 60 minuti, oltre a possibili variazioni di percorso e cancellazioni parziali per i treni ad alta velocità, Intercity e regionali.

Guasto tecnico a Milano Centrale: l’intervento dei tecnici RFI

La criticità è scattata nella tarda mattinata sul reticolo di binari afferente allo scalo principale della capoluogo lombardo. Secondo le prime informazioni diffuse dal portale di Infomobilità RFI, si tratta di un guasto all’infrastruttura di gestione della linea.

I tecnici specializzati di RFI sono immediatamente intervenuti sul posto e stanno lavorando per individuare l’origine dell’anomalia e completare il ripristino nel minor tempo possibile. Non sono ancora noti i tempi precisi per il ritorno alla completa regolarità. La nota ufficiale di RFI:

“Dalle ore 11:30 nel nodo di Milano la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Centrale per un inconveniente tecnico alla linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 30 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI”.

Quali treni sono coinvolti nei ritardi

L’inconveniente tecnico rischia di ripercuotersi sull’intera rete lombarda e sulle tratte nazionali in arrivo e partenza da Milano Centrale.

Tra i convogli interessati:

Treni ad Alta Velocità (Frecciarossa e Italo): possibili ritardi in arrivo e in partenza da Milano Centrale verso Roma, Torino, Venezia e la direttrice adriatica

(Frecciarossa e Italo): possibili ritardi in arrivo e in partenza da Milano Centrale verso Roma, Torino, Venezia e la direttrice adriatica Treni Intercity : possibili rallentamenti e attese all’ingresso nel nodo cittadino

: possibili rallentamenti e attese all’ingresso nel nodo cittadino Treni Regionali (Trenord): possibili ripercussioni su tutte le direttrici afferenti a Milano Centrale, con limitazioni di corsa e ritardi a catena.

Nel dettaglio, quelli di Trenitalia:

• FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00) : il treno oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché Milano Centrale. I passeggeri diretti a Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. Quelli in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia fino a Milano Porta Garibaldi, dove trovano proseguimento con il treno FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20)

• FR 9620 Foggia (6:00) – Milano Centrale (12:24) : il treno oggi termina la corsa a Milano Porta Garibaldi. I passeggeri diretti a Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35) : il treno oggi termina la corsa a Milano Porta Garibaldi. I passeggeri diretti a Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria Centrale (22:16) : il treno oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché Milano Centrale. I passeggeri in partenza da e diretti a Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) – Napoli Centrale (16:33) : il treno oggi ha origine da Milano Porta Garibaldi. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) – Napoli Centrale (17:33) : il treno oggi ha origine da Milano Porta Garibaldi. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• IC 662 Livorno Centrale (6:25) – Milano Centrale (11:55) : il treno oggi termina la corsa a Casalpusterlengo. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 580 Terni (5:00) – Milano Centrale (12:15) , che oggi ferma anche a Casalpusterlengo.

• IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40) : il treno oggi termina la corsa a Parma. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30)

• IC 665 Milano Centrale (11:05) – La Spezia Centrale (15:21) : il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 669 Milano Centrale (12:50) – Livorno Centrale (18:48) .

• IC 666 Livorno Centrale (8:35) – Milano Centrale (14:55) : il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe I passeggeri possono proseguire il viaggo con il treno IC 745 Ventimiglia (10:59) – Milano Centrale (15:55) .

• IC 609 Milano Centrale (11:15) – Lecce (22:49) : il treno oggi ha origine da Parma. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (12:10) del 6 agosto: il treno oggi termina la corsa a Lodi. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 580 Terni (5:00) – Milano Centrale (12:15) .

Come verificare la situazione del proprio treno in tempo reale

Per i passeggeri in viaggio o in attesa nelle stazioni, è fortemente consigliato monitorare la situazione del proprio convoglio prima di mettersi in viaggio:

Tabellone Arrivi/Partenze RFI: consultando il servizio Viaggiatreno o il portale infomobilità di RFI.

consultando il servizio o il portale infomobilità di RFI. App Trenitalia e Italo: tramite le sezioni “Stato del treno” inserendo il numero del proprio convoglio.

tramite le sezioni “Stato del treno” inserendo il numero del proprio convoglio. App Trenord: per gli aggiornamenti in tempo reale sulla rete regionale lombarda.

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