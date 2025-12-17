Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 10 giorni al locale “La Pizza di Pulcinella” di Milano, dopo che la Polizia di Stato ha riscontrato la presenza abituale di persone con precedenti penali e segnalazioni di degrado. Il provvedimento, adottato dal Questore Bruno Megale, è stato notificato giovedì scorso alla titolare dell’esercizio pubblico, situato in via Costantino Baroni n. 12/A.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è maturata nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai locali pubblici di Milano. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di contrastare i fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

I controlli e le motivazioni della sospensione

Nel corso di diversi controlli effettuati nel corso dell’anno presso “La Pizza di Pulcinella”, gli agenti hanno rilevato che il locale era frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia, anche in relazione a reati riguardanti armi, sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona. In particolare, a metà gennaio, durante un controllo all’interno dell’esercizio, sono stati identificati 14 clienti; tra questi, 4 di loro risultavano destinatari di misure restrittive come il divieto d’avvicinamento con braccialetto elettronico, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’Avviso Orale.

Le segnalazioni dei cittadini

Oltre ai riscontri raccolti durante le verifiche, il locale è stato oggetto di un esposto che segnalava una situazione di degrado generata dalla clientela, presente dalla mattina fino a notte inoltrata. Le lamentele dei residenti hanno contribuito a delineare un quadro di allarme sociale, che ha portato le autorità a intervenire con la sospensione della licenza.

