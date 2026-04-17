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Eseguito un arresto per rapina aggravata a Milano. Un uomo di 60 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale meneghino, su richiesta della Procura della Repubblica, per essere ritenuto gravemente indiziato di aver compiuto rapine ai danni di professionisti nel centro cittadino.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta dalla Sezione “Antirapine” della Squadra Mobile di Milano, che ha lavorato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – VII Dipartimento. Le indagini sono partite dopo una rapina avvenuta il 17 marzo 2025 in via San Giovanni sul Muro, nel pieno centro cittadino, ai danni di un libero professionista di 66 anni.

La dinamica della rapina

L’indagato, secondo la ricostruzione degli agenti, avrebbe individuato la vittima mentre questa si aggirava in auto tra le vie del centro di Milano. Approfittando di un momento favorevole, l’uomo, a bordo di un motociclo risultato rubato, avrebbe aggredito il professionista, strappandogli dal polso un orologio Patek Philippe dal valore di 250mila euro.

Le prove raccolte dagli investigatori

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica della rapina grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune di Milano e da diversi esercizi commerciali della zona. Le immagini hanno permesso di documentare il pedinamento della vittima e la successiva fuga del presunto rapinatore. Inoltre, l’analisi dei tabulati telefonici delle utenze dell’indagato ha contribuito a consolidare la sua responsabilità nei fatti contestati.

Il passato dell’indagato e la seconda rapina

Il provvedimento cautelare è stato notificato presso l’abitazione dell’uomo, dove si trovava agli arresti domiciliari. L’indagato era già stato arrestato in precedenza per una rapina avvenuta il 29 settembre 2025, quando avrebbe sottratto un paio di orecchini di diamante, del valore di circa 100mila euro, a una donna di 50 anni che si trovava alla guida della propria auto.

IPA