Sette arresti e ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrati in una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato. L’azione, svolta ieri in diversi quartieri di Milano e nell’hinterland, ha portato alla luce una rete di spaccio e detenzione di droga che coinvolgeva sia cittadini italiani che stranieri.

Operazione coordinata dalla Questura: sette persone in manette

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga predisposti dalla Questura di Milano. Gli agenti hanno arrestato sei cittadini italiani e un cittadino albanese, tutti accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività investigativa ha permesso di individuare diversi luoghi utilizzati per lo stoccaggio e la distribuzione di ingenti quantitativi di droga.

Il primo blitz a Pieve Emanuele: sequestrati oltre 17 kg di droga

Il primo intervento si è svolto a Pieve Emanuele (MI), dove la Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana, grazie a informazioni raccolte durante i controlli sul territorio, ha individuato un appartamento sospetto. Intorno alle ore 13, i poliziotti appostati nei pressi di uno stabile in via Santi hanno notato un cittadino italiano di 29 anni che rientrava a casa a bordo di un’auto. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di due cellulari e 320 euro in contanti.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare 14,5 kg di hashish, conservati all’interno del frigorifero, oltre a 3 kg di marijuana, 300 grammi di hashish aggiuntivi, 9 grammi di ketamina e due bilancini di precisione. Tutto il materiale era nascosto in un borsone trovato nella camera da letto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Controlli in zona Benedetto Marcello: altri due arresti e sigarette elettroniche con THC

Poco dopo, intorno alle 15.30, la Squadra Mobile, impegnata in un servizio antidroga in zona Benedetto Marcello, ha notato un giovane che usciva da uno stabile in via Gaffurio con una grossa busta nera. Il ragazzo è salito su un’utilitaria guidata da un’altra persona e, dopo aver percorso alcune vie limitrofe, è sceso in via Settala per rientrare nell’abitazione.

I poliziotti hanno fermato sia il conducente, un italiano di 51 anni trovato in possesso di 1,7 kg di hashish e 350 grammi di marijuana, sia il passeggero, un italiano di 23 anni. La perquisizione dell’appartamento di quest’ultimo ha portato al sequestro di 11,8 kg di hashish, 1,7 kg di marijuana e 199 sigarette elettroniche contenenti THC. Anche in questo caso, entrambi sono stati arrestati per spaccio e detenzione di droga.

Da Lambrate a Cornaredo: scambio di droga e denaro, quattro persone in arresto

Nel pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia hanno seguito una vettura SUV compatta, sospettata di essere utilizzata per la consegna di sostanze stupefacenti. Il veicolo si è spostato dalla zona Lambrate a Cornaredo (MI), dove il conducente è sceso con un borsone vuoto per recarsi in una villetta. Lì è stato accolto da un uomo che lo ha fatto entrare in casa. Dopo circa dieci minuti, il conducente è uscito con il borsone visibilmente più pesante.

Ripartito verso Bollate (MI), l’uomo si è incontrato con un altro individuo arrivato in via Porra a bordo di un SUV di lusso. I due si sono scambiati reciprocamente una busta e un sacchetto. Fermati per un controllo verso le 19, il conducente del SUV di lusso, un italiano di 33 anni, è stato trovato in possesso di una busta contenente 1 kg e 150 grammi di cocaina. L’autista della prima auto, un cittadino albanese di 49 anni, aveva nascosto negli slip 13.800 euro in contanti, ritenuti provento della cessione di droga appena avvenuta. Nella sua abitazione a Cesano Maderno (MB), i poliziotti hanno trovato altri 5.000 euro.

Perquisizione a Cornaredo: sequestrati cocaina, hashish, marijuana e una pistola a salve

Per verificare se la casa di Cornaredo fosse utilizzata come deposito di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione e, verso le 22.20, sono entrati nell’appartamento. All’interno, abitato da un italiano di 28 anni e una donna italiana di 27 anni, sono stati rinvenuti 7,2 kg di hashish, quasi 4 kg di cocaina e 4 kg di marijuana. Sono stati inoltre sequestrati bilancini, macchine per il sottovuoto, una macchina conta-soldi e una pistola a salve calibro 8mm priva di tappo rosso. Le quattro persone coinvolte sono state arrestate con l’accusa di detenzione di droga e spaccio.

Un bilancio pesante: sequestri e arresti in tutta l’area milanese

Il bilancio complessivo dell’operazione antidroga condotta ieri dalla Polizia di Stato è di sette arresti e il sequestro di oltre 30 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana, cocaina e ketamina, oltre a denaro contante, strumenti per il confezionamento e una pistola a salve. L’azione coordinata delle diverse squadre investigative ha permesso di smantellare una rete di spaccio attiva in più zone della città e dell’hinterland, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga.

