Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e diversi chili di sostanze stupefacent tra Milano e Cesano Boscone. Un cittadino marocchino di 35 anni e un italiano di 50 anni sono stati fermati e trovati in possesso di ingenti quantitativi di hashish e cocaina, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati eseguiti ieri, a seguito di due distinte attività investigative che hanno portato alla perquisizione di altrettanti appartamenti.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile milanese hanno individuato un appartamento in via dei Salici a Cesano Boscone come possibile luogo di detenzione di droga. Gli investigatori, dopo un’attenta attività di osservazione, hanno notato il cittadino marocchino di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, mentre usciva dalla propria abitazione.

Il primo arresto a Cesano Boscone: droga e denaro nascosti in casa

Gli agenti hanno fermato l’uomo per un controllo e, durante la perquisizione dell’appartamento, hanno scoperto nel soggiorno, nascosto sotto un divano, un borsone contenente circa 33 kg di hashish suddivisi in diversi involucri. Nel corso della stessa operazione sono stati rinvenuti e sequestrati anche oltre 2 chili di cocaina e tre bilancini di precisione. Parte della droga era nascosta in una scatola vicino alla cappa della cucina, mentre altra era stata occultata direttamente nella cappa. Inoltre, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 3.000 euro in contanti, suddivisi in banconote.

Il secondo intervento a Milano: droga anche nel frigorifero del gazebo

Nel corso della stessa giornata, la squadra investigativa del Commissariato Monforte Vittoria ha individuato un secondo appartamento, questa volta in via Treviglio a Milano, come probabile luogo di detenzione di droga. Gli agenti hanno fermato il cittadino italiano di 50 anni e, durante la perquisizione, hanno trovato sul mobile dell’ingresso diverse dosi di cocaina, panetti di hashish, un bilancino di precisione e una paletta in acciaio utilizzata per il confezionamento degli stupefacenti. Altre dosi di droga sono state rinvenute nel frigorifero situato all’interno del gazebo del giardino e in un portaombrelli.

Quantitativi sequestrati e dettagli dell’operazione

Complessivamente, nell’appartamento di via Treviglio, la Polizia ha sequestrato 1.526 grammi di hashish, 28 grammi di cocaina e 1.300 euro in contanti. L’operazione ha permesso di smantellare due distinti punti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, confermando l’efficacia delle attività investigative condotte dalle forze dell’ordine sul territorio milanese.

Le accuse e il contesto investigativo

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico di droga nella provincia di Milano, dove le forze dell’ordine continuano a monitorare e intervenire nei confronti di soggetti sospettati di gestire attività illecite legate agli stupefacenti.

Le indagini e il sequestro di denaro

Il denaro sequestrato, 3.000 euro nell’appartamento di Cesano Boscone e 1.300 euro in quello di Milano, è ritenuto provento dell’attività di spaccio. Gli agenti hanno inoltre recuperato strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi, come bilancini di precisione e una paletta in acciaio, elementi che confermano la destinazione al mercato illecito delle sostanze sequestrate.

IPA