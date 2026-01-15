Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti dalla Polizia di Stato, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini cinesi, gravemente indiziati di aver concorso nel tentato omicidio di un connazionale. L’agguato è stato compiuto la sera del 26 marzo 2025 in via Marsala a Milano, con la vittima che è riuscita a sfuggire nonostante sia stata colpita da un proiettile.

Le indagini e gli arresti

Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento, con il supporto della Squadra Mobile della Questura. Nel mese di giugno 2025 gli agenti avevano già arrestato gli autori materiali dell’agguato. Le successive attività investigative hanno permesso di individuare ulteriori responsabilità, in particolare legate al supporto logistico e alle fasi preparatorie dell’azione criminale.

Il ruolo dell’autista e la fuga verso Prato

Tra le figure chiave emerse dalle indagini, è stato identificato l’uomo che ha svolto il ruolo di autista, ingaggiato per garantire la fuga immediata dei complici verso Prato. L’uomo è stato rintracciato e arrestato proprio a Prato il 7 gennaio, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Un altro soggetto, ritenuto colui che ha commissionato l’agguato e ingaggiato gli esecutori materiali, risulta al momento irreperibile ed è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine.

La dinamica dell’agguato

Le indagini hanno ricostruito che gli autori dell’agguato hanno seguito la vittima, un imprenditore cinese, per diverse ore, attendendo il suo rientro a casa. Una volta individuato, l’uomo è stato avvicinato e aggredito. Nonostante la violenza dell’azione, la vittima è riuscita a sottrarsi e a fuggire. Durante l’episodio sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha colpito la vittima senza provocare conseguenze letali.

Le tecniche investigative

Gli investigatori hanno utilizzato l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e il riscontro delle tracce elettroniche lasciate dai dispositivi in uso agli indagati per ricostruire le fasi dell’agguato e delineare i ruoli dei vari soggetti coinvolti. Le indagini hanno inoltre confermato che l’azione criminale era stata eseguita su commissione, dietro pagamento di una somma di denaro, e con il supporto logistico di un autista appositamente ingaggiato e retribuito.

IPA