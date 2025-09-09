Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Milano con l’accusa di ricettazione, dopo essere stati sorpresi dalla Squadra mobile in possesso di ingenti quantità di argento, denaro contante e altri oggetti di dubbia provenienza. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri, quando i poliziotti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un palazzo cittadino. Gli arresti sono stati effettuati dopo un controllo approfondito che ha portato al sequestro di beni per un valore considerevole.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra mobile di Milano ha permesso di fermare due persone, un 36enne e un 46enne, che si trovavano a bordo di un’auto a noleggio in una via della città lombarda. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dei due, hanno deciso di intervenire dopo averli visti ricevere una busta da un uomo che si è poi allontanato rapidamente all’interno di un palazzo.

L’operazione della Squadra mobile

Gli investigatori hanno bloccato i due sospetti e li hanno sottoposti a perquisizione. Durante il controllo, il 36enne è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana, mentre all’interno dell’auto sono stati rinvenuti 12 monili e 15 lingotti in argento, per un peso complessivo superiore a sette chili. Oltre a questi oggetti, sono state trovate numerose carte di credito, telefoni cellulari, mazzi di chiavi e 52.980 euro in contanti.

Le indagini e i sequestri successivi

Gli approfondimenti investigativi hanno condotto gli agenti a un box situato a Vimodrone, in provincia di Milano. Qui sono stati sequestrati oltre 200 chili di monili in argento, una bilancia di precisione e, all’interno di un’auto di proprietà del 46enne, ulteriori oggetti in argento per un peso di 114 chili, una piccola bilancia e 8.700 euro in contanti.

La ricostruzione dei fatti

L’operazione ha avuto inizio quando gli agenti della Squadra mobile hanno notato i due uomini a bordo di un’auto a noleggio, fermi nei pressi di un palazzo. La loro attenzione è stata attirata dal rapido scambio di una busta con un terzo individuo, che si è poi dileguato all’interno dello stabile. Ritenendo sospetto il comportamento, i poliziotti hanno deciso di intervenire immediatamente, bloccando i due e procedendo con la perquisizione personale e del veicolo.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, oltre alla piccola quantità di marijuana trovata addosso al 36enne, gli agenti hanno scoperto nell’auto una vera e propria “cassaforte viaggiante”: 12 monili e 15 lingotti in argento, per un totale di oltre sette chili, numerose carte di credito, telefoni cellulari, mazzi di chiavi e quasi 53mila euro in contanti. Il valore degli oggetti sequestrati è stato stimato in diverse centinaia di migliaia di euro.

Il collegamento con Vimodrone

Le indagini non si sono fermate al primo sequestro. Gli agenti hanno infatti proseguito gli accertamenti, riuscendo a risalire a un box situato a Vimodrone, in provincia di Milano. All’interno del locale sono stati rinvenuti oltre 200 chili di monili in argento, una bilancia di precisione e, in un’auto di proprietà del 46enne, ulteriori oggetti in argento per un peso di 114 chili, una piccola bilancia e 8.700 euro in contanti. Il totale dell’argento sequestrato supera così i 300 chili, un quantitativo che fa ipotizzare un vasto giro di ricettazione e forse altri reati collegati.

Le accuse e le indagini in corso

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di ricettazione. Le indagini della Squadra mobile proseguono per chiarire la provenienza degli oggetti sequestrati e per individuare eventuali complici o ulteriori responsabili. Gli inquirenti stanno inoltre cercando di capire se i due arrestati siano coinvolti in una rete più ampia di furti e ricettazione di oggetti preziosi, dato l’ingente quantitativo di materiale trovato in loro possesso.

La restituzione dei beni alle vittime

Per agevolare l’individuazione dei beni sequestrati da parte delle vittime di furti, la Questura di Milano ha annunciato che nei prossimi giorni sarà possibile visionare gli oggetti recuperati accedendo alla sezione “bacheca oggetti rinvenuti” del sito ufficiale della Polizia di Stato. In questo modo, le persone che hanno subito furti potranno riconoscere e reclamare i propri beni.

IPA