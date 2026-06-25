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Tre arresti e ingenti sequestri di droga a Milano e Rozzano per contrastare lo spaccio di droga. Due cittadini italiani e un cittadino albanese sono stati fermati dagli agenti, che hanno rinvenuto cocaina, marijuana, hashish e denaro contante.

Operazione nel quartiere Quinto de Stampi a Rozzano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo intervento è avvenuto ieri pomeriggio nel quartiere Quinto de Stampi a Rozzano (MI). Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana hanno individuato un’autovettura sospetta con a bordo due uomini, rispettivamente di 44 anni e 50 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati allo spaccio di droga.

Dopo aver seguito il veicolo a distanza, i poliziotti hanno proceduto al fermo e al controllo. All’interno di una sacca nascosta in un pacchetto di sigarette sono stati trovati 10.8 grammi di marijuana. Il 50enne aveva con sé anche una dose di circa 2 grammi della stessa sostanza, mentre il 44enne è stato trovato in possesso di 310 euro in contanti.

La perquisizione si è poi estesa all’automobile. Sotto il cofano anteriore, vicino al motore, gli agenti hanno scoperto un altro pacchetto di sigarette contenente circa 14 grammi di marijuana e alcune dosi di cocaina per un peso complessivo di 5 grammi.

Successivamente, la perquisizione è proseguita in una stanza utilizzata dal 50enne. Qui sono stati rinvenuti 824 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e, all’interno di una cassaforte, ulteriori 66 grammi di marijuana, 39 grammi di cocaina, 40 grammi di hashish e 915 euro in banconote. I due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga in concorso.

Arresto in flagranza a Milano: cessione di cocaina

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una seconda operazione si è svolta martedì scorso a Milano. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia, durante un’attività di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo di 47 anni sorpreso in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina a bordo della propria autovettura in via Collegno.

Dopo aver seguito l’uomo a distanza, i poliziotti hanno assistito alla cessione della sostanza e sono intervenuti. La successiva perquisizione ha permesso di trovare, nascosta in una scatola di metallo fissata con calamite sotto lo sterzo del veicolo, 12 dosi di cocaina per un peso totale di 8 grammi. Inoltre, all’interno di un portaoggetti, sono stati sequestrati 620 euro in contanti di vario taglio. Le due operazioni, condotte in zone diverse della provincia di Milano, testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA