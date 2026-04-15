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Due cittadini cileni sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Milano con l’accusa di ricettazione, dopo essere stati sorpresi in possesso di gioielli, denaro e carte di credito. L’operazione è stata condotta nella mattinata di lunedì scorso dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno individuato i sospetti in via Cimarosa e li hanno bloccati dopo un tentativo di fuga. I dettagli sono stati resi noti attraverso un comunicato ufficiale delle forze dell’ordine.

Il fermo in via Cimarosa: la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 10.45 di lunedì scorso, quando gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile, durante un normale servizio di controllo, hanno notato due uomini che si aggiravano con atteggiamento sospetto in via Cimarosa. Uno dei due portava uno zaino, mentre l’altro indossava un cappello scuro con visiera.

Quest’ultimo è stato immediatamente riconosciuto dagli agenti come la stessa persona coinvolta in un grave episodio avvenuto il 14 marzo 2026, quando, dopo un inseguimento iniziato nel quartiere Bovisasca e terminato a Bollate (MI), aveva investito un poliziotto per poi darsi alla fuga. In quell’occasione, l’uomo era stato accusato di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita di un’auto.

L’inseguimento e la perquisizione

I due sospetti sono stati osservati mentre entravano in uno stabile di via Salutati, per poi uscirne poco dopo senza più lo zaino. Alla vista dei poliziotti, hanno tentato la fuga separandosi, ma sono stati rapidamente raggiunti e bloccati anche grazie all’intervento di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale.

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto in loro possesso 860 euro, diverse carte di credito, sette collane (alcune con ciondoli), otto anelli e tre bracciali. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Il sequestro nell’appartamento di via Salutati

Le indagini hanno portato i poliziotti a individuare l’appartamento di via Salutati dove i due uomini si erano recati poco prima. All’interno dell’abitazione sono state trovate le chiavi dell’auto utilizzata nella fuga del 14 marzo, numerose banconote di valute estere, 3.330 euro in contanti e 15 smartphone. Anche questi beni sono stati sottoposti a sequestro, in quanto ritenuti provento di ricettazione.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine delle operazioni, i due cittadini cileni di 32 anni sono stati accompagnati presso il carcere Francesco di Cataldo e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti. L’operazione ha permesso di interrompere un’attività illecita che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere collegata ad altri episodi di furto e ricettazione avvenuti in città.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo le indagini per chiarire la provenienza dei beni sequestrati e verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminali. L’attenzione resta alta su episodi di ricettazione e furto che hanno interessato il capoluogo lombardo nelle ultime settimane. L’operazione conferma l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai reati contro il patrimonio e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

IPA