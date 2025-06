Milano, fermati due uomini con documenti falsi: rapinarono un Patek Philippe da 100mila euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Milano per rapina e furto di orologi di lusso. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha portato al fermo di un cittadino marocchino di 25 anni e di un cittadino algerino di 26 anni. Gli arresti sono stati effettuati il 12 giugno, a seguito di un’indagine che ha fatto luce su due episodi criminosi avvenuti nel 2022.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio dopo una rapina avvenuta il 3 luglio 2022 in via San Giovanni S.M. a Milano. In quell’occasione, un cittadino brasiliano è stato derubato con violenza di un orologio Patek Philippe del valore di circa 100.000 euro. Pochi giorni prima, l’1 luglio 2022, un altro episodio di furto con strappo si è verificato in corso Venezia, sempre a Milano, ai danni di un cittadino italiano. In questo caso, l’orologio sottratto, un Richard Mille, si è rivelato essere una copia non autentica.

Indagini e arresti

L’identificazione dei sospettati è stata possibile grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nei luoghi dei crimini e nelle strutture alberghiere dove gli indagati alloggiavano. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro hanno scoperto che i due uomini erano giunti nel capoluogo lombardo con l’intento di commettere delitti contro il patrimonio, sottraendo beni di valore a vittime selezionate e seguite nelle vie del centro cittadino.

Arresto e fasi processuali

La sera di mercoledì 11 giugno 2025, i due indagati sono stati fermati dagli agenti del Commissariato Greco Turro. Durante il controllo, hanno esibito documenti d’identità contraffatti, gli stessi utilizzati nei due episodi criminosi. Sono stati quindi arrestati per possesso di falsi documenti e, al termine dell’udienza di convalida, sottoposti al fermo di indiziato di delitto.

Presunzione di innocenza

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità degli indagati sarà accertata solo al termine del processo e di una eventuale sentenza definitiva di condanna, in conformità con il principio della presunzione di non colpevolezza. Fino a quel momento, i due uomini restano sotto custodia in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Fonte foto: IPA