Eseguiti due arresti a Milano. Due cittadini italiani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stati trovati in possesso di hashish e una somma di denaro superiore a 75.000 euro. L’intervento è avvenuto sabato 24 gennaio in via Giolli, dove i due sono stati sorpresi lontano dalla loro abitazione.

Il controllo e la scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio. Gli agenti della volante del commissariato Greco Turro hanno notato due giovani, rispettivamente di 21 anni e 26 anni, aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’auto con una gomma bucata in via Giolli, a Milano.

Durante il controllo, il ventiseienne è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi e di 5.800 euro, nascosti all’interno di una busta trasparente nel suo giubbotto. La presenza dei due giovani, entrambi con precedenti, lontano dalla loro residenza e accanto a un veicolo in apparente difficoltà, ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire la situazione.

L’intervento della Squadra Investigativa

Gli agenti hanno quindi richiesto il supporto del personale della Squadra Investigativa del commissariato di via Perotti. Una volta giunti sul posto, grazie alle chiavi trovate addosso al ventiseienne, sono riusciti ad accedere a un box nelle vicinanze. Da questo locale proveniva un forte odore di sostanza stupefacente, che ha confermato i sospetti degli investigatori.

Il sequestro di droga e denaro

All’interno del box, la polizia ha rinvenuto 20 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,7 kg. Oltre alla droga, è stato trovato anche un sacchetto in plastica contenente diverse mazzette di banconote, per un totale di 75.645 euro. Il materiale è stato immediatamente sequestrato, mentre i due giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

