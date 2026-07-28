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È di sette arresti e 350mila euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano. L’indagine ha portato alla luce un sistema di sfruttamento della prostituzione ai danni di ragazze straniere, assunte tramite finti contratti di lavoro offerti da onlus e associazioni no profit. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita da agenti della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, con la collaborazione dei commissariati Lambrate, Lorenteggio, Sempione, Porta Genova e della Squadra mobile di Como. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, permanenza illegale sul territorio dello Stato e autoriciclaggio.

Le indagini e l’operazione delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da un’indagine approfondita della Sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato cinque persone in carcere e due agli arresti domiciliari. L’azione è stata condotta in collaborazione con i commissariati Lambrate, Lorenteggio, Sempione, Porta Genova e la Squadra mobile di Como, a testimonianza della complessità e della ramificazione del fenomeno criminale nel territorio milanese.

Il modus operandi dell’organizzazione

L’indagine ha permesso di ricostruire il funzionamento di un’associazione per delinquere composta da cittadini italiani e marocchini. Il gruppo criminale era attivo nel territorio di Milano e gestiva una rete di centri benessere e case private che fungevano da copertura per l’attività di prostituzione. Le vittime, prevalentemente donne straniere, venivano assunte tramite finti contratti di lavoro offerti da società e associazioni no profit create ad hoc, con presunti scopi culturali e ricreativi. In realtà, questi contratti servivano a favorire l’ingresso e la permanenza delle ragazze in Italia, in violazione della normativa vigente.

I ruoli all’interno del gruppo criminale

All’interno dell’organizzazione, i compiti erano ben distribuiti. Alcuni membri si occupavano del finanziamento della struttura, conferendo denaro necessario al mantenimento delle attività. Altri individuavano i locali da adibire a centri per lo sfruttamento della prostituzione. Un altro gruppo era incaricato dell’assunzione fittizia delle ragazze e della riscossione delle quote spettanti all’organizzazione. Infine, altri membri gestivano la pubblicità dell’attività su portali e siti specializzati, oltre a occuparsi delle linee telefoniche per fissare appuntamenti con i clienti, ai quali veniva fornito anche il tariffario delle prestazioni sessuali.

Le accuse e i reati contestati

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, permanenza illegale sul territorio dello Stato e autoriciclaggio. Le indagini hanno permesso di accertare che le ragazze venivano reclutate con la promessa di un lavoro regolare, ma in realtà erano costrette a prostituirsi all’interno di centri benessere e appartamenti privati. Le attività illecite erano favorite dalla redazione di contratti di lavoro fittizi, che consentivano alle vittime di ottenere i documenti necessari per restare in Italia.

Il sequestro dei beni e il valore economico dell’attività illecita

Nel corso dell’operazione, le forze dell’ordine hanno eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di beni mobili e immobili riconducibili agli indagati, per un valore complessivo di circa 350mila euro. Sono stati sequestrati cinque immobili a Milano, utilizzati come centri per lo sfruttamento della prostituzione e ritenuti strumentali alla commissione dei reati contestati. Il sequestro rappresenta il profitto dell’attività di autoriciclaggio messa in atto dagli indagati.

Il ruolo delle società e delle associazioni no profit

Le società e le associazioni no profit coinvolte nell’inchiesta erano state create appositamente per fornire una copertura legale alle attività illecite. Attraverso la redazione di finti contratti di lavoro, gli indagati favorivano l’ingresso e la permanenza in Italia di cittadine straniere, aggirando la normativa sull’immigrazione. Alcune delle società utilizzate operavano nei settori dell’informatica e dell’immobiliare, ma in realtà servivano a riciclare il denaro proveniente dalla prostituzione e dalle altre attività illecite.

L’individuazione dei flussi di denaro e l’autoriciclaggio

L’attività di autoriciclaggio è stata scoperta grazie all’analisi di numerosi conti correnti italiani ed esteri intestati o riconducibili agli indagati e alle società coinvolte. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire il flusso di denaro derivante dall’attività illecita, che veniva poi reinvestito in beni immobili e altre attività economiche. Questo ha permesso di quantificare il valore economico dell’organizzazione e di procedere al sequestro dei beni accumulati nel tempo.

IPA