Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia nella serata di ieri, domenica 12 ottobre, in seguito a un episodio di guida in stato d’ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale nel centro di Milano. Un uomo italiano di circa trent’anni è stato fermato dopo un inseguimento, durante il quale ha messo in pericolo la sicurezza di pedoni e automobilisti, ed è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato

L’episodio si è verificato intorno alle ore 18.40, quando una pattuglia della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. di Milano ha notato un’autovettura nera procedere da piazza Ugo Bassi verso via Colombo senza anabbaglianti accesi. Il veicolo, improvvisamente, ha occupato la corsia preferenziale rischiando di urtare la volante della Polizia, per poi continuare la marcia in modo irregolare e sbandando, mettendo così a rischio l’incolumità di pedoni e altri veicoli in transito.

L’inseguimento e il fermo

La pattuglia ha immediatamente intimato l’alt al conducente, che però ha ignorato l’ordine, accelerando e cambiando corsia senza segnalare la manovra, oltre a non dare la precedenza agli altri veicoli. L’inseguimento si è concluso in via Anfossi, dove la Polizia è riuscita a bloccare l’auto.

La reazione violenta del conducente

Una volta fermato, dall’abitacolo è sceso un uomo in evidente stato di ubriachezza. L’individuo ha iniziato a minacciare gli agenti e ha tentato di sottrarsi al controllo con spinte, calci e colpi, costringendo i poliziotti a contenerlo fisicamente. In supporto è giunta una seconda volante, che ha permesso di riportare la situazione sotto controllo.

Il controllo e la perquisizione

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto sono stati trovati un martello e due cacciaviti, oggetti dei quali il fermato non ha saputo giustificare il possesso, soprattutto considerando le circostanze di tempo e luogo. Il comportamento aggressivo e minaccioso è proseguito anche durante le fasi del controllo, con l’uomo che si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha continuato a oltraggiare i poliziotti.

Accertamenti e denuncia

Il trentenne è stato sottoposto ad accertamenti per verificare il tasso alcolemico, risultato superiore ai limiti previsti dall’articolo 186 del Codice della Strada. Successivamente, è stato condotto in Questura per ulteriori controlli e adempimenti, dove ha continuato a mantenere un atteggiamento violento e oltraggioso nei confronti del personale.

I reati contestati e le sanzioni amministrative

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Sul piano amministrativo, gli sono state contestate numerose violazioni: guida senza patente, inottemperanza all’alt delle forze dell’ordine, circolazione contromano, velocità non commisurata alle condizioni ambientali, omesso uso delle cinture di sicurezza e mancato uso dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione.

IPA