Milano, furto da oltre 600mila euro a un turista ma il ladro restituisce tutto: il motivo è assurdo

Ha assunto i contorni del giallo quanto accaduto a Milano dove un turista è stato vittima di un furto per oltre 600mila euro. Lo zaino con il bottino gli era stato sfilato in albergo ma lì è ricomparso 24 ore dopo con contanti e preziosi e un bigliettino con scritto: “Gli orologi sono falsi”. Un uomo è stato fermato, il suo complice è in fuga.

Rapina a un turista a Milano: 24 ore dopo cambia tutto

Una rapina andata male, una truffa, un furto ripudiato dai ladri: sono tante le ipotesi per una strana vicenda che si è concretizzata in questi giorni a Milano ma che non ha ancora una spiegazione.

Qui a un turista americano è stato sottratto lo zaino che però gli è stato riconsegnato nello stesso albergo dove era stato prelevato con la scusante che gli orologi rubati fossero falsi, circostanza questa tutta da appurare.

Dal furto alla restituzione: cos’è successo, la ricostruzione

Tutto parte mercoledì mattina quando uno zaino nero viene rubato a un turista americano durante il check out all’hotel “Westin Palace”, in centro a Milano. Al suo interno un bottino ragguardevole: Airpods, portafogli, carte di credito e di debito, 600 dollari, 300 euro e quattro orologi Richard Mille da 150 mila euro l’uno. Per un totale di oltre 600mila euro.

Un uomo viene subito fermato per il furto aggravato in concorso: il personale dell’albergo infatti si era insospettito per una persona che osservava i clienti durante il check out. Gli agenti avevano quindi bloccato il ladro che faceva da palo, un 27enne francese.

Il complice invece era riuscito a fuggire con lo zaino pur essendo però ben presto riconosciuto dalle forze dell’ordine, si tratterebbe di un 19enne con origini marocchine già noto agli inquirenti per dei borseggi. Risulta ancora in fuga.

Le indagini

Lo zaino invece – e con esso parte della refurtiva, i quattro preziosi e alcuni dollari – è ricomparso il giorno dopo allo stesso hotel di Milano con un biglietto che recita: “Gli orologi sono falsi”.

Una buona notizia per il turista americano che nel frattempo era tornato negli Stati Uniti e che ora potrà riavere almeno i suoi quattro preziosi orologi, a meno che non abbia ragione il ladro e che appunto siano solo repliche di modelli originali.

Agli agenti aveva parlato degli orologi, aveva specificato marca e costi, cosa che spinge a credere li ritenesse di grande valore. La polizia locale continua queste strane indagini alla ricerca di impronte lasciate magari sul bagaglio, sugli orologi o sui contanti. E dovrà poi appurare l’autenticità o meno dei preziosi per far luce sulla vicenda e capire meglio le mosse del ladro.