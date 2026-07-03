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Un arresto a Milano, dove una donna italiana di 50 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto ieri, giovedì 2 luglio, nell’ambito di un’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di droga nella zona delle cosiddette “case rosse”.

L’operazione della Squadra Investigativa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attività investigativa portata avanti dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina. Gli investigatori, impegnati da tempo nel monitoraggio del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, avevano raccolto elementi che facevano sospettare la presenza di droga nell’abitazione di una donna residente nella zona delle “case rosse”.

L’appostamento e il fermo

Nel pomeriggio di giovedì 2 luglio, i poliziotti hanno predisposto un servizio di appostamento nei pressi dell’appartamento situato in via Bisnati a Milano. Dopo aver osservato la donna uscire dall’abitazione, gli agenti sono intervenuti per bloccarla e procedere con una perquisizione domiciliare.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno di un sacchetto nascosto nel frigorifero 710 grammi di hashish. In una cassaforte sono stati poi scoperti 10 grammi di MDMA e 44 grammi di cocaina, suddivisi in diversi sacchetti. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e due coltelli con tracce di droga.

L’arresto e le conseguenze

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata posta agli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga portate avanti dalla Polizia di Stato nel capoluogo lombardo.

IPA