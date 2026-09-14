Milano, grosso albero cade in Piazza Risorgimento: tre feriti, i residenti lo avevano già segnalato

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Un grosso albero, un bagolaro, è caduto lunedì mattina intorno alle 10 in piazza Risorgimento a Milano. Tre persone, tra cui una donna di 20 anni e un uomo di 41, sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza della zona. Secondo alcuni residenti nella zona, l’albero era molto inclinato da tempo e la situazione era già stata segnalata alle autorità competenti.