È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni al Prince Café, noto esercizio pubblico situato all’interno del Mercato Comunale Coperto di Milano, in via Privata Carlo Parea 13. Il provvedimento è stato adottato dal Questore Bruno Megale nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di criminalità nei locali pubblici cittadini.

Il provvedimento e le motivazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza al Prince Café è stata presa ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). La titolare del locale ha ricevuto la notifica della sospensione lo scorso venerdì dagli agenti del Commissariato Mecenate. Il locale era già stato oggetto di diversi controlli tra giugno 2024 e luglio scorso, durante i quali è emerso che il bar era frequentato da clienti con precedenti penali e di polizia, anche per reati legati a sostanze stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, nonché per violazioni del Codice della Strada e in materia di immigrazione.

Gli interventi della Polizia e i fatti accertati

A fine settembre, gli agenti del Commissariato Mecenate sono intervenuti presso il Prince Café in seguito a una segnalazione per forti schiamazzi e musica ad alto volume durante le ore notturne. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato diversi avventori seduti nel dehor del locale. In questa circostanza, uno dei presenti ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. La perquisizione ha permesso di rinvenire in suo possesso circa 12 grammi di eroina, 40 euro e un bilancino di precisione. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Precedenti episodi e sequestri di droga

Un altro episodio significativo si è verificato nel mese di luglio, quando la Polizia è intervenuta nuovamente presso il locale per analoghe segnalazioni di schiamazzi e musica ad alto volume. In quell’occasione, gli agenti hanno notato quattro avventori, tra cui un uomo che, alla vista delle forze dell’ordine, si è allontanato rapidamente per poi entrare in un box abbandonato nelle vicinanze. L’uomo ha cercato di nascondere qualcosa sotto uno zerbino, ma è stato fermato e trovato in possesso di 20 euro. All’interno del box, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 2 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri pronti per la cessione.

Controlli mirati e contrasto alla criminalità

Le attività di controllo condotte dalla Polizia di Stato hanno evidenziato come il Prince Café fosse diventato un punto di ritrovo per soggetti con precedenti penali, alcuni dei quali coinvolti in reati relativi a spaccio di sostanze stupefacenti, furti e altri illeciti contro il patrimonio e la persona. I ripetuti interventi delle forze dell’ordine, sia per disturbo della quiete pubblica che per episodi di spaccio, hanno portato alla decisione di sospendere temporaneamente l’attività del locale, ritenuto potenzialmente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le reazioni e le misure adottate

La sospensione della licenza per 15 giorni rappresenta una misura preventiva volta a tutelare la sicurezza dei cittadini e a scoraggiare la frequentazione di locali che favoriscono la presenza di soggetti dediti ad attività illecite. Il Questore di Milano ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire il rispetto delle regole e la tranquillità nei quartieri cittadini.

