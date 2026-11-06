Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il cittadino marocchino, 44enne, è stato fermato ieri a Milano dopo aver ceduto un involucro a una donna e aver tentato di sottrarsi al controllo della polizia.

Lo scambio davanti al bar a Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno notato l’uomo ieri pomeriggio, intorno alle 17.00, durante un servizio contro lo spaccio nella zona di Baggio. Era seduto all’esterno di un bar in via Gianella, senza consumare né avere contatti con gli altri clienti. Dopo essersi spostato di pochi metri, ha ricevuto una banconota da 20 euro da una donna, alla quale ha consegnato un involucro.

Gli agenti, che si sono qualificati come appartenenti alla Polizia di Stato, gli hanno intimato di fermarsi. L’uomo ha spinto i poliziotti e ha tentato la fuga, gettando a terra un involucro che aveva in tasca. È stato bloccato poco dopo: aveva ancora con sé il denaro ricevuto dalla presunta acquirente.

La droga e il materiale sequestrato

L’involucro recuperato conteneva 22 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 8,5 grammi, oltre a una calamita. Tornati al bar, gli agenti hanno trovato una seconda calamita fissata nella parte inferiore del locale, utilizzata per tenere la sostanza disponibile per le singole cessioni.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo, a Trezzano sul Naviglio, è stata svolta con l’aiuto di un’unità cinofila della Polizia Locale. Sono stati trovati 3.900 euro in contanti e un bilancino di precisione. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato.