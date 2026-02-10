Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia di Stato ha arrestato tre uomini e una donna in un’operazione antidroga portata a termine dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia. Gli investigatori hanno sequestrato 30,6 chili di hashish, 2,3 chili di marijuana, altrettanti di cocaina, 11 mila euro in contanti e la riproduzione di un’arma da fuoco. Per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le indagini, svolte da agenti in borghese, si sono sviluppate tra Milano e Novate Milanese, dove i poliziotti hanno monitorato i movimenti degli indagati fino a intervenire con controlli e perquisizioni che hanno portato al sequestro dello stupefacente e del denaro, in parte suddiviso in mazzette. I tre uomini sono stati portati nel carcere di San Vittore.