Milano, il video del sequestro di 35 chili di droga: i dettagli del blitz, quattro arresti
Operazione antidroga a Milano: sequestrati 35 kg di droga e arrestati quattro individui, tra cui una donna.
La polizia di Stato ha arrestato tre uomini e una donna in un’operazione antidroga portata a termine dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia. Gli investigatori hanno sequestrato 30,6 chili di hashish, 2,3 chili di marijuana, altrettanti di cocaina, 11 mila euro in contanti e la riproduzione di un’arma da fuoco. Per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le indagini, svolte da agenti in borghese, si sono sviluppate tra Milano e Novate Milanese, dove i poliziotti hanno monitorato i movimenti degli indagati fino a intervenire con controlli e perquisizioni che hanno portato al sequestro dello stupefacente e del denaro, in parte suddiviso in mazzette. I tre uomini sono stati portati nel carcere di San Vittore.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.