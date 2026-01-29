Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano hanno sequestrato oltre 65.000 capi di abbigliamento riproducenti falsi loghi del brand Armani. I finanzieri della compagnia di Melegnano hanno notato nei pressi di uno show room di Lacchiarella, all’interno di alcuni imballaggi, capi d’abbigliamento con il marchio della nota casa di moda e sono intervenuti in un capannone in uso alla società titolare della merce, trovando altri abiti contraffatti. A pochi chilometri di distanza hanno scoperto un rimorchio con container all’interno del quale è stata trovata altra merce contraffatta con lo stesso brand. Sono stati quindi sequestrati capi d’abbigliamento vari (pantaloni, felpe, magliette, tute) per un totale di 65.224 pezzi e il rappresentante legale della società a cui erano destinati è stato denunciato per reati di introduzione sul territorio dello Stato e vendita di prodotti contraffatti.