Fermato un uomo di 31 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo un controllo della Polizia di Stato. L’arresto è avvenuto venerdì pomeriggio in Milano, quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso con 86 dosi di cocaina nascoste in auto. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile durante un servizio mirato contro lo spaccio di droga.

Operazione della Squadra Mobile: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il blitz è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 18.45, in zona viale Papiniano. Gli agenti della sezione Antispaccio della Squadra Mobile hanno notato una vettura utilitaria che si muoveva con fare sospetto, guidata da un uomo che si guardava ripetutamente intorno, come se temesse di essere seguito.

L’inseguimento e l’incidente in via Santander

La vettura, dopo aver percorso viale Papiniano, si è diretta verso piazzale Cantore. Giunta in viale Famagosta, l’auto ha svoltato improvvisamente in via Santander, dove ha urtato un altro veicolo con un uomo alla guida. Gli agenti sono intervenuti immediatamente per verificare le condizioni dei due automobilisti coinvolti nell’incidente.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante le fasi di identificazione, il 31enne ha mostrato segni di nervosismo, insospettendo ulteriormente i poliziotti. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 250 euro in contanti. La perquisizione è proseguita all’interno dell’auto, dove, nascosto nella parte retrostante il cruscotto anteriore lato destro, gli agenti hanno rinvenuto un marsupio nero.

Il sequestro: 86 dosi di cocaina pronte per lo spaccio

All’interno del marsupio, occultate ulteriormente in alcuni calzini, sono state trovate 86 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 66 grammi. La droga era già suddivisa in dosi pronte per essere cedute, confermando l’ipotesi di spaccio al dettaglio.

L’arresto e le conseguenze per il 31enne

Dopo gli accertamenti di rito, il 31enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Milano per il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la misura degli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato porta avanti quotidianamente sul territorio.

IPA