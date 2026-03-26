Milano, incubo sul bus notturno M3: 20 contro uno per un rimprovero, arrestati tre giovani per rapina Tre giovani italiani sono stati arrestati a Milano per una rapina violenta ai danni di un ragazzo georgiano su un autobus notturno.

Tre giovani italiani sono stati posti agli arresti domiciliari per una rapina avvenuta lo scorso novembre su un autobus notturno a Milano. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Polizia di Stato che ha eseguito l’ordinanza sabato 21 marzo. I tre, due dei quali con precedenti, sono ritenuti responsabili dell’aggressione e del furto ai danni di un ragazzo georgiano, che ha riportato 5 giorni di prognosi per le lesioni subite.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dopo l’intervento di una volante del Commissariato Mecenate in via Rogoredo, avvenuto il 16 novembre scorso, pochi minuti dopo le 03.00 del mattino. La vittima, che avrebbe compiuto la maggiore età pochi giorni dopo, ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita da circa 20 ragazzi mentre si trovava a bordo di un autobus della linea notturna sostitutiva della M3. L’episodio è scaturito dopo che il giovane aveva chiesto a uno dei presenti di smettere di disturbare gli altri passeggeri.

L’aggressione e la fuga dei responsabili

Giunti all’altezza di piazza Mistral, il conducente del bus, avvisato da un passeggero, ha fermato il mezzo e aperto le porte per permettere alla vittima di scendere. Solo in quel momento il ragazzo si è accorto di essere stato derubato del cellulare. Deciso a recuperare il maltolto, ha utilizzato il monopattino di un conoscente per raggiungere nuovamente il bus e chiedere all’autista di chiamare la polizia. Tuttavia, una parte del gruppo di aggressori è scesa dal mezzo, ha minacciato la vittima e, dopo averlo fatto cadere a terra, lo ha colpito con calci e pugni, sottraendogli anche un giubbotto, delle sneakers, il cellulare e una felpa.

L’intervento degli agenti e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti intervenuti sono riusciti a fermare tre giovani mentre il resto del gruppo si è dato alla fuga. Nelle mani di uno dei fermati è stata trovata la felpa sottratta alla vittima. Non essendo possibile procedere con l’arresto in flagranza di reato, i poliziotti hanno raccolto la denuncia del ragazzo e la testimonianza dell’autista, oltre ad analizzare le immagini delle videocamere di sorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica della rapina.

L’esecuzione delle misure cautelari

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica di Milano ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei tre giovani: un 19enne incensurato, un 19enne e un 20enne già noti alle forze dell’ordine. L’ordinanza è stata notificata a due di loro presso le rispettive abitazioni, mentre il terzo, uno dei 19enni, si trovava già detenuto nel carcere di San Vittore per altra causa. L’episodio ha destato particolare preoccupazione per la violenza e la modalità con cui è stata perpetrata la rapina ai danni di un giovane appena maggiorenne.

Il contesto e le reazioni

L’aggressione avvenuta su un autobus notturno della linea sostitutiva della M3 ha riportato l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi pubblici nelle ore notturne a Milano. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine e la collaborazione tra polizia e Procura hanno permesso di individuare rapidamente i responsabili e di assicurare alla giustizia almeno una parte del gruppo coinvolto nella rapina. La giovane vittima, di origine georgiana, ha riportato 5 giorni di prognosi a causa delle lesioni subite durante l’aggressione.

IPA