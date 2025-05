Milano, la scusa della sigaretta e poi le rapine violente: il video di un'aggressione, due arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due fermi e cinque rapine il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Milano. Due cittadini romeni, di 26 e 48 anni, sono stati fermati per una rapina ai danni di un giovane italiano avvenuta il 17 aprile in via Lorenteggio. La violenza è stata motivata dalla volontà di ottenere denaro.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte del 17 aprile, un giovane di 28 anni è stato avvicinato da due individui in via Lorenteggio. Dopo avergli chiesto una sigaretta, i due lo hanno minacciato per ottenere denaro. Il 26enne ha mimato un gesto di strangolamento con una catena, costringendo la vittima a prelevare 350 euro da un bancomat.

Indagini e arresti

Nei giorni successivi, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova hanno individuato e fermato il 26enne in via Lorenteggio. Il giovane, riconosciuto grazie agli abiti indossati durante la rapina, è stato condotto a San Vittore. Il giorno seguente, il 48enne è stato fermato in piazza Tirana.

Altri episodi di violenza

Il 26enne è stato ritenuto responsabile di altre cinque rapine avvenute negli ultimi due mesi. Tra queste, una rapina a una cittadina filippina di 70 anni in viale Misurata e un’aggressione a un 22enne in piazza Bolivar. Altri episodi si sono verificati in via dei Tulipani e piazza Frattini, dove le vittime sono state minacciate e derubate.

Riconoscimento e confessione

Le vittime sono state convocate presso il Commissariato Porta Genova per l’identificazione fotografica, riconoscendo il 26enne come autore delle rapine. Durante il fermo, l’indagato ha ammesso spontaneamente i fatti a lui attribuiti.

