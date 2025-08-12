Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale sono le accuse a carico di un cittadino italiano di 34 anni arrestato dalla Polizia di Stato a Milano nella mattinata di domenica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare, è stato sorpreso mentre tentava di rubare all’interno di un’auto in via Lucca. L’intervento di un agente fuori servizio ha permesso di bloccare il malvivente dopo un inseguimento e una colluttazione, durante la quale il proprietario del veicolo ha riportato lesioni.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di domenica, intorno alle 12, in via Lucca, nel capoluogo lombardo. Un poliziotto del Commissariato Lorenteggio, libero dal servizio, ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’automobile parcheggiata. L’agente ha osservato il sospettato avvicinarsi al veicolo, impugnare un oggetto e infrangere il deflettore posteriore per poi introdursi all’interno e rovistare tra gli effetti personali presenti nell’abitacolo.

L’intervento dell’agente e il tentativo di fuga

L’agente, dopo essersi qualificato come appartenente alla Polizia di Stato, è immediatamente intervenuto per fermare il ladro. Il sospettato, però, ha tentato la fuga in bicicletta, costringendo il poliziotto a inseguirlo per alcune centinaia di metri lungo le vie del quartiere. L’inseguimento si è concluso in via Prato, dove il poliziotto è riuscito a bloccare il fuggitivo.

La colluttazione e le lesioni riportate

Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, il 34enne ha opposto resistenza, ingaggiando una colluttazione con l’agente. Durante lo scontro fisico, il proprietario dell’auto è rimasto ferito, riportando lesioni giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari. Nonostante la violenza dell’aggressione, il poliziotto è riuscito a immobilizzare l’uomo fino all’arrivo delle volanti di supporto, allertate dalla Centrale Operativa della Questura.

L’arresto e le accuse

Le forze dell’ordine hanno quindi proceduto all’arresto del sospettato, un cittadino italiano già gravato da precedenti penali e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’uomo è stato accusato di furto aggravato, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Gli agenti hanno inoltre avviato accertamenti per verificare se il fermato possa essere responsabile di altri episodi analoghi avvenuti nelle zone limitrofe a viale Forze Armate.

Indagini in corso su altri episodi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali responsabilità del 34enne in relazione a fatti simili registrati nelle aree circostanti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica degli eventi e individuare eventuali complici.

IPA