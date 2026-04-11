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Arresto per tentato omicidio a Milano. Un cittadino pakistano di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver accoltellato un uomo durante una lite tra riders. L’aggressione è avvenuta in piazza Oberdan, una delle zone più frequentate della città, e la vittima, un cittadino afgano di 28 anni, è stata trasportata in ospedale con ferite gravi ma non letali.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di mercoledì 8 aprile. Gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile di Milano, impegnati in un servizio in abiti civili per il contrasto ai reati predatori nelle aree a maggiore affluenza turistica, hanno notato due uomini in evidente stato di agitazione in piazza Oberdan.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Intorno alle 21, i poliziotti sono intervenuti dopo aver visto i due uomini litigare animatamente. Uno dei due, un cittadino afgano di 28 anni, ha mostrato agli agenti le ferite riportate, indicando come responsabile il pakistano di 29 anni, che in quel momento impugnava ancora un coltello. Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza la zona e bloccato il presunto aggressore, che aveva nascosto l’arma all’interno del portavivande della propria bicicletta dopo essersi reso conto della presenza della polizia.

Le condizioni della vittima

La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda. I medici hanno riscontrato ferite penetranti al torace, alla schiena e ai glutei. L’uomo è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Secondo quanto riferito, le lesioni avrebbero potuto avere conseguenze fatali se non fossero state trattate tempestivamente.

Le indagini e la dinamica dell’aggressione

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza dagli investigatori della Squadra Mobile, con il supporto della Polizia Scientifica, hanno permesso di ricostruire la sequenza degli eventi. La visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha documentato l’arrivo dei due riders all’angolo di piazza Oberdan e l’escalation della lite fino all’intervento degli agenti, che hanno posto fine alla violenta aggressione.

Le ferite riportate dalla vittima sono risultate compatibili con il coltello recuperato dagli agenti, e i danni ai vestiti dell’aggredito hanno confermato la dinamica ricostruita dagli inquirenti. Al termine delle verifiche, il cittadino pakistano di 29 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e accompagnato presso la Casa Circondariale Milano San Vittore.

IPA