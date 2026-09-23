Milano-Meda bloccata per il video musicale dei rapper, l'ira di Lega e FdI e la replica: "Odio razziale"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Venerdì scorso, sulla Milano-Meda, una delle strade più battute della Lombardia, si sono registrate code chilometriche. Non per un incidente, non per dei lavori in corso, bensì perché tre rapper hanno girato un video musicale, con tanto di riprese aeree per mostrare il traffico creato volutamente. La faccenda è diventata anche un tema politico. La Lega e Fratelli d’Italia hanno chiesto l’intervento della giustizia, auspicando che gli inquirenti avviino un’indagine su quanto accaduto.

Milano-Meda bloccata per il video dei rapper che parlano di “odio razziale”

Nell’occhio del ciclone sono finiti i rapper 351bratan, Omar Ramo e Dariè Baby che hanno bloccato la Milano-Meda per lanciare sui social la canzone “Bratva”. Sono in corso le indagini della Polizia per identificare i presenti.

Il reel diffuso su Instagram è stato notato dalla Lega che sui suoi canali social ha condiviso il video con il commento “Rapper marocchino blocca la Milano-Meda causando code lunghe chilometri per girare un video musicale”.

Sotto al post diversi utenti hanno scritto critiche nei confronti dei rapper. Alcuni interventi sono stati pesanti. Tra l’altro uno solo dei cantanti è di origine marocchina, Omar Ramo. 351bratan è russo, mentre Dariè Baby è pugliese.

“Strumentalizzare le notizie per creare odio razziale, questo stanno facendo – ha scritto 351bratan nelle stories di Instagram – Io non sono marocchino e lo sanno. Questo vi fa capire tutto”.

Anche Omar Ramo ha risposto alle critiche: “Ora tutti vigili, persone esemplari e dispensatori di come ci si comporta. Ma andate a rubare, va’”.

Lega, FN e Fratelli d’Italia: “Situazione intollerabile”

“Uno pseudo-rapper marocchino ha bloccato la Milano-Meda, nella zona di Affori, con un gruppo di amici maranza in moto, per fare un video musicale e lanciarlo sui social – ha dichiarato Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale – Una situazione assolutamente intollerabile, queste persone vanno individuate e vanno perseguite penalmente”.

Anche il candidato sindaco vannacciano di Futuro Nazionale, Carmelo Burgio, ha tuonato contro i musicisti: “Quello che è successo in viale Rubicone è inaccettabile, i milanesi meritano rispetto, non di essere in balia dei capricci di chi non accetta il viver civile”.

“Le immagini sono sconvolgenti, un vero schiaffo alla sicurezza dei cittadini e a qualsiasi senso di civiltà e moralità di questo Paese” ha scritto in una nota Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile (FdI), auspicando che “gli inquirenti acquisiscano il video di quanto accaduto e sappiano trarre le giuste conclusioni, ipotizzando la sanzione penale nei confronti di chi ha deciso di mettere a repentaglio la vita di centinaia di persone”.

Secondo Lucente, “ormai siamo pieni di video e slogan di fantomatici maranza e pseudo rapper che inneggiano contro l’Italia e le forze dell’ordine. Sarebbe ora che la piantassero e che finalmente prendessero l’unica decisione sensata: tornare nei Paesi d’origine. Dove forse non sarebbero trattati in maniera così mite come purtroppo accade troppo spesso in Italia”.

Medesime considerazioni sono state fatte dal collega di partito Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza: “La misura è colma, non può esserci tolleranza verso questi comportamenti di chi si sente e, a volte, resta impunito. Ho scritto al Prefetto per valutare l’applicazione del Decreto Sicurezza che prevede il reato di blocco stradale con pena dai sei mesi ai due anni di reclusione se effettuato da più persone, come in questo caso”.

Cosa rischia chi blocca le strade e le ferrovie durante le proteste

Dal 5 giugno 2025 il blocco fisico di strade e ferrovie durante le proteste è diventato reato. Per chi agisce da solo sono previste pene fino a 30 giorni di carcere o una multa fino a 300 euro, mentre se a bloccare sono più persone si può arrivare a due anni di reclusione.

La stretta, che riguarda anche la resistenza passiva non violenta, ha suscitato polemiche sul rapporto tra ordine pubblico e diritto di manifestare pacificamente.