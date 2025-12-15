Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 21 soggetti accusati di associazione a delinquere finalizzata a furti, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri a Milano. L’azione, eseguita l’11 Dicembre, è stata disposta dal Gip del tribunale locale e ha portato a numerosi provvedimenti restrittivi nei confronti degli indagati, tra cui anche una donna di 96 anni considerata la capostipite del gruppo.

Operazione “Altro Mondo”: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “Altro Mondo” è stata il risultato di una lunga e articolata indagine avviata nel 2023 dal Nucleo Investigativo di Milano e coordinata dalla Procura della Repubblica. L’inchiesta è nata come risposta all’aumento dei reati contro il patrimonio, in particolare furti, rapine e truffe ai danni di persone vulnerabili, spesso anziane, colpite con la tecnica del “finto Carabiniere”.

Il modus operandi: la tecnica del finto Carabiniere

Gli investigatori hanno ricostruito come il gruppo criminale, composto da soggetti di matrice sinti con base nel quartiere di Muggiano, alla periferia ovest di Milano, avesse messo a punto una strategia predatoria ben organizzata. Gli indagati si presentavano alle vittime, tutte anziane e sole al rientro nelle proprie abitazioni, indossando materiale e segni distintivi delle forze dell’ordine. In questo modo riuscivano a confondere e disorientare le persone, accedendo facilmente nelle case per mettere a segno furti in pochi istanti.

Le indagini e la struttura del gruppo

L’attività investigativa, che ha visto anche la collaborazione internazionale con autorità svizzere e belghe, ha permesso di individuare la “base operativa” del gruppo a Muggiano. Il sodalizio era dedito principalmente a furti in abitazione, ma anche a ricettazione e riciclaggio dei beni sottratti, spesso trasferiti all’estero. In particolare, gli indagati utilizzavano un camper per trasportare gioielli e preziosi di provenienza illecita, avvalendosi della complicità di alcune gioiellerie e compro oro per riciclare la refurtiva.

I numeri dell’operazione: arresti e sequestri

Il provvedimento cautelare ha coinvolto 21 persone: 1 già detenuta per altra causa, 6 condotte in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 5 sottoposte all’obbligo di dimora. Tra queste, una donna di 96 anni di origine sinti, ritenuta figura di spicco e sorvegliante della base logistica. Le indagini hanno permesso di attribuire al gruppo la responsabilità di 12 furti (di cui 10 con la tecnica del finto Carabiniere), 15 episodi di ricettazione, 8 di riciclaggio e 2 di autoriciclaggio, commessi tra l’Italia, la Svizzera e il Belgio.

Il valore dei beni sequestrati

Nel corso delle perquisizioni, effettuate anche in Svizzera con il supporto dell’Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini, sono stati sequestrati 43 mila euro in contanti, numerosi orologi di lusso, lingotti d’oro, borse e monili preziosi. Gli inquirenti hanno trovato anche radio trasmittenti, scanner per microspie e due pistole scacciacani. In precedenti sequestri, erano già stati recuperati 15.000 euro in contanti, orologi, borse e gioielli di lusso per un valore complessivo di circa 500.000 euro, oltre a una pistola a salve nascosta in una controsoffittatura di un’abitazione.

Altri arresti e le province coinvolte

Nel corso dell’indagine sono stati arrestati anche due uomini, italiani di 30 e 44 anni, destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano. I due sono ritenuti gravemente indiziati di plurimi episodi di furto aggravato in abitazione, commessi tra il 6 giugno e il 14 luglio 2023 nelle province di Milano, Monza Brianza e Livorno. Le vittime, anche in questo caso, erano persone anziane.

Il valore complessivo dei beni illeciti

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il valore economico dei beni acquisiti illecitamente nell’ambito dei fatti contestati è stato quantificato in circa 2,5 milioni di euro. Una cifra che testimonia la portata delle attività criminali del gruppo, capace di agire su più fronti e in diversi paesi europei.