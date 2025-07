Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti di un uomo di 28 anni, cittadino belga senza fissa dimora, ritenuto responsabile del furto di un orologio di lusso dal valore di circa 300mila euro ai danni di un turista turco. Il colpo è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 15 luglio in viale Bligny, a Milano, mentre la vittima stava rientrando in albergo dopo una giornata di shopping. L’uomo è stato individuato e fermato ieri sera dagli agenti della Squadra Mobile milanese, che lo hanno bloccato in un esercizio commerciale etnico di via Panfilo Castaldi.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori nel capoluogo lombardo. Gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile hanno agito con tempestività, riuscendo a identificare e fermare il presunto autore della rapina grazie a un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza e a precedenti controlli effettuati nei giorni scorsi nelle aree dello shopping cittadino.

La dinamica della rapina

La sera di martedì 15 luglio, intorno alle 18.00, un cittadino turco, accompagnato dalla figlia, stava facendo ritorno in albergo dopo aver trascorso il pomeriggio tra le vie del quadrilatero della moda di Milano. Proprio mentre si accingeva a entrare nella struttura alberghiera, è stato avvicinato e aggredito da un uomo che gli ha sottratto con violenza un orologio di lusso, dal valore stimato di circa 300mila euro. L’episodio ha destato particolare allarme, sia per il valore del bottino sia per la modalità con cui è stato messo a segno il reato.

Le indagini e l’identificazione del sospetto

Immediatamente dopo la rapina, la Polizia ha avviato un’attività investigativa serrata. Sono state acquisite e visionate numerose immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno permesso agli investigatori di individuare il presunto responsabile. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti controlli, è stato riconosciuto dagli agenti della Squadra Mobile, i cosiddetti “falchi”, che nei giorni precedenti avevano intensificato i servizi di repressione dei reati predatori nelle vie dello shopping milanese.

Il blitz e il fermo dell’uomo

Ieri sera, durante un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno individuato il sospetto in via Panfilo Castaldi, all’interno di un esercizio commerciale etnico. Fingendosi clienti, i poliziotti sono entrati nel locale e hanno bloccato il 28enne, di origine franco-algerina, che si trovava all’interno. L’uomo, privo di fissa dimora e con numerosi alias, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata.

Il profilo del fermato

L’uomo fermato risulta essere un cittadino belga di 28 anni, senza fissa dimora e con diversi alias. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sospetto sarebbe coinvolto in altri episodi simili avvenuti nella zona, anche se al momento l’accusa principale riguarda la rapina dell’orologio di lusso ai danni del turista turco. La sua presenza tra le vie dello shopping di Milano era già stata segnalata nei giorni precedenti, nell’ambito di controlli mirati contro i reati predatori.

Il valore del bottino e l’allarme sicurezza

L’orologio sottratto alla vittima ha un valore stimato di circa 300mila euro, un dettaglio che sottolinea la gravità dell’episodio e la professionalità del presunto autore della rapina. Il colpo, avvenuto in pieno centro e in orario di punta, ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree più frequentate dai turisti e nei quartieri dello shopping di Milano.

