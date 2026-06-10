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E’ stata eseguita l’espulsione di un uomo di 45 anni già destinatario di un provvedimento di allontanamento, ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’operazione, coordinata dall’Ufficio Immigrazione, si è conclusa nella tarda serata di ieri presso l’aeroporto di Milano Malpensa, dove l’uomo è stato imbarcato su un volo diretto per Casablanca.

Espulsione eseguita dopo un rintraccio della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’espulsione è stata portata a termine nelle ultime ore, dopo che l’UPGSP ha rintracciato il soggetto. L’uomo, un cittadino straniero di 45 anni, risultava già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso l’anno precedente, ma non aveva lasciato il territorio nazionale.

Un profilo criminale segnato da numerosi reati

Il quarantacinquenne espulso era noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti penali e di polizia, accumulati dal 2007 fino agli ultimi anni. Tra i reati contestati figurano estorsione, maltrattamenti in famiglia, evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, getto pericoloso di cose, spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, manifesta ubriachezza e frode assicurativa. Questo quadro ha contribuito a delineare un profilo di elevata pericolosità sociale.

Allontanamento definitivo per motivi di sicurezza

L’Ufficio Immigrazione ha valutato l’incompatibilità della permanenza dell’uomo sul territorio nazionale con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Per questo motivo, sono state avviate e coordinate le procedure necessarie per l’allontanamento definitivo, che hanno richiesto una gestione complessa e articolata.

L’accompagnamento a Malpensa e il rimpatrio

L’attività si è conclusa nella tarda serata di ieri, quando lo straniero è stato scortato dagli agenti della Polizia di Stato presso lo scalo aeroportuale di Milano Malpensa. Da qui, è stato imbarcato su un volo diretto a Casablanca, dando così esecuzione al provvedimento di espulsione e garantendo l’allontanamento dal territorio italiano.

IPA