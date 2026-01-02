Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Otto persone sono state arrestate e altre cinque indagate nel contesto dei controlli straordinari messi in campo dalla Polizia di Stato a Milano durante la notte di Capodanno. Diversi reati, tra cui rapina aggravata, tentato furto e detenzione di stupefacenti, sono stati contestati a cittadini italiani e stranieri, nell’ambito di un dispositivo di sicurezza rafforzato per garantire l’ordine pubblico in città.

I controlli straordinari della vigilia di Capodanno

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno la Questura di Milano ha predisposto un articolato piano di sicurezza, come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’obiettivo era prevenire e contrastare i reati nelle zone più frequentate della città, in particolare piazza Duomo e le aree della movida, caratterizzate da una forte presenza di giovani.

Cinque persone indagate a Milano

Nel corso della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le pattuglie della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e delle squadre investigative dei Commissariati hanno identificato circa 270 persone, in gran parte già note alle forze dell’ordine.

Di queste, dieci sono state accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Le attività di controllo, inoltre, hanno portato all’indagine di cinque persone per reati che vanno dalla detenzione di stupefacenti, al porto abusivo di armi e alla resistenza a pubblico ufficiale.

Tra gli indagati figurano un diciottenne italiano trovato in possesso di un coltello da cucina, marijuana e due bombole di protossido di azoto, un ventenne con hashish, due diciottenni con lame e spray urticanti e un cittadino marocchino ventunenne accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Due arresti per rapina aggravata

Poco dopo la mezzanotte, in piazza Diaz, due cittadini marocchini, rispettivamente di 30 anni e 21 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile per rapina aggravata ai danni di un loro connazionale.

La vittima è stata aggredita con un coltello e cocci di bottiglia per sottrargli un paio di scarpe del valore di 180 euro, riportando ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Gli autori della rapina, ancora sporchi di sangue al momento del fermo, sono stati trasferiti presso il carcere di San Vittore.

Tentata rapina e lesioni: altri due arresti

Nella stessa notte i poliziotti del Commissariato Comasina, insieme agli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, hanno arrestato due giovani, un cittadino egiziano di 19 anni e un italiano di 20 anni, per tentata rapina aggravata e lesioni.

I due, insieme a complici rimasti ignoti, hanno circondato la vittima tentando di sottrarle portafoglio e occhiali di marca, colpendola con calci e pugni.

Un altro arresto per possesso di documento contraffatto

Nel corso di un controllo in via Schiaffino, sempre gli agenti del Commissariato Comasina hanno arrestato un cittadino romeno di 41 anni per il possesso di un documento valido per l’espatrio contraffatto.

Il documento è risultato falso a seguito di una perizia documentale.

Tentato furto in abitazione: fermati tre georgiani

Alle prime ore del mattino le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute in via Cappuccini, dove hanno arrestato tre cittadini georgiani, di 25, 44 e 45 anni, per tentato furto in abitazione in concorso.

I malviventi, insieme a un complice non ancora identificato, si erano introdotti in un appartamento tentando di aprire la cassaforte con una fiamma ossidrica dopo aver disattivato l’allarme.

Bilancio dei controlli e conclusioni

Il dispositivo di sicurezza messo in campo dalla Polizia di Stato ha permesso di garantire un Capodanno più sicuro per i cittadini di Milano. Gli arresti e le indagini condotte testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare i reati e nel presidiare le aree più sensibili della città durante eventi di grande affluenza.

