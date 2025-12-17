Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti in un’operazione antiterrorismo condotta dalla Polizia di Stato a Milano, su mandato della Procura della Repubblica, con l’obiettivo di contrastare una pericolosa organizzazione criminale di matrice turca. I soggetti, tutti cittadini turchi, sono stati raggiunti da un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Milano, con accuse che spaziano dalla banda armata con finalità di terrorismo all’associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, fino a una lunga serie di altri reati gravi.

Operazione coordinata dalla Procura di Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine si è svolta su delega della Procura della Repubblica di Milano – Sezione Distrettuale Antiterrorismo. L’ordinanza di misura cautelare, emessa dai GIP presso il Tribunale di Milano, ha riguardato quattro cittadini turchi, uno dei quali già detenuto in virtù di un mandato di arresto internazionale. Le accuse principali sono di banda armata con finalità di terrorismo e associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione di numerosi reati tra cui detenzione e porto abusivo di armi, anche clandestine, traffico internazionale di armi, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, omicidi, stragi, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio e falsificazione di documenti d’identificazione. Questi ultimi reati sono stati contestati anche agli altri tre indagati, due dei quali sono stati tratti in arresto.

Un’indagine che si inserisce in un quadro più ampio

L’attività investigativa rappresenta la prosecuzione di precedenti operazioni svolte dagli investigatori della SISCO di Milano, della Squadra Mobile di Como e dal Servizio Centrale Operativo di Roma. In passato, queste indagini avevano già portato all’arresto di diciannove cittadini turchi, alcuni dei quali risultano stabilmente presenti e radicati sul territorio nazionale. A capo di questa organizzazione criminale vi sarebbe un cittadino turco attualmente detenuto in regime di 41-bis, imputato del reato di banda armata con finalità di terrorismo per aver organizzato e compiuto numerosi attentati in Turchia e omicidi anche in altri Paesi europei, tra cui la Germania. Tutte azioni finalizzate a destabilizzare gli assetti dello Stato turco e a generare allarme sociale anche in Europa.

Le indagini e le modalità operative

Le successive indagini, condotte attraverso analisi delle risultanze delle attività tecniche, servizi di pedinamento e controllo, oltre che grazie a scambi informativi con altri Paesi, hanno permesso di individuare altri quattro soggetti, oggi arrestati. Secondo l’impostazione accusatoria, questi individui farebbero parte dello stesso gruppo criminale di matrice turca, all’interno del quale avrebbero ricoperto diversi ruoli, in particolare nel traffico di armi, traffico di sostanze stupefacenti e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli indagati si sarebbero spostati frequentemente in varie zone d’Italia e in altri Paesi europei, rendendo più complessa l’attività di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.

Imponente dispiegamento di forze

L’esecuzione dei provvedimenti cautelari ha visto coinvolti circa cinquanta poliziotti appartenenti al Servizio Centrale Operativo di Roma, alla Sezione Investigativa S.C.O. di Milano, alla Squadra Mobile di Como, con il supporto delle Squadre Mobili delle Questure di Viterbo e Pistoia e dei Reparti Prevenzione Crimine “Lazio” e “Toscana”, oltre alle Unità Operative di Primo Intervento (U.O.P.I.).

Perquisizioni e ulteriori attività investigative

Contestualmente agli arresti, i reparti operanti sono stati impegnati in operazioni di perquisizione presso le abitazioni e altri luoghi nella disponibilità degli indagati, dislocati sul territorio nazionale. Queste attività mirano a raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini e a prevenire eventuali rischi collegati alle attività criminali del gruppo.

IPA