È di quattro minorenni arrestati per tentato omicidio, porto d’armi e lesioni aggravate il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte. I fatti sono avvenuti nella notte del 1° febbraio 2026 in via Salasco, zona Porta Romana, dove due ventenni originari di Chiavenna sono stati brutalmente aggrediti. L’episodio sarebbe scaturito da una frase pronunciata in tono scherzoso durante una serata di movida, che avrebbe innescato la violenza del gruppo di minori.

Le indagini e l’arresto dei responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita alle prime luci dell’alba presso l’Istituto penitenziario Minorile C. “Beccaria” di Milano. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni meneghino, ha riguardato quattro minorenni: due 17enni italiani di seconda generazione e due 16enni originari dello Sri Lanka. I giovani sono stati ritenuti gravemente indiziati di tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate.

La ricostruzione dei fatti: una serata finita nel sangue

Secondo quanto ricostruito dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Milano Porta Monforte, la vicenda ha avuto inizio nella notte del 1° febbraio 2026. Le vittime, due ventenni provenienti da Chiavenna, erano giunte a Milano per trascorrere una serata all’insegna della movida. L’incontro tra i due gruppi è avvenuto presso il McDonald’s di Porta Romana, dove i giovani si sono conosciuti tramite amici comuni.

La frase che ha scatenato la violenza

Durante la serata, una delle vittime avrebbe pronunciato, in modo scherzoso, la frase: “portarsi con sé le armi a Milano è da putta**'”. L’affermazione faceva riferimento al fatto che gli aggressori si erano poco prima vantati di possedere un coltello a scatto, un tirapugni e dello spray al peperoncino. Sebbene inizialmente la battuta non abbia suscitato reazioni, la situazione è degenerata alcune ore dopo.

L’aggressione in via Salasco

Quando le vittime si stavano allontanando per fare ritorno a casa, sono state raggiunte dal gruppo degli indagati. Il giovane autore della frase “offensiva” è stato colpito con calci e pugni. L’amico, intervenuto in sua difesa, è stato a sua volta aggredito con particolare violenza: i quattro minori lo hanno accecato con spray urticante e colpito con due coltellate, una allo sterno e una alla testa. Nonostante la vittima fosse ormai a terra, priva di sensi e in grave pericolo di vita, gli aggressori hanno continuato a infierire con calci e pugni.

La fuga e il salvataggio della vittima

L’aggressione si è interrotta solo quando uno dei componenti del gruppo ha urlato “Carabinieri!”, inducendo i quattro a fuggire precipitosamente, ridendo e mostrando segni di divertimento per quanto accaduto. La vittima, rimasta al suolo in stato di incoscienza, ha perso circa 1,5 litri di sangue a causa di una ferita penetrante al torace. Solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha permesso di salvarle la vita.

Le motivazioni della custodia cautelare

Ai giovani è stata applicata la massima restrizione, come sottolineato dagli inquirenti, per la “spiccata disinvoltura” nell’uso della violenza e delle armi, oltre che per la totale assenza di empatia dimostrata durante l’aggressione. Tre dei quattro indagati risultano già noti alle autorità per precedenti reati di rapina e lesioni.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle zone della movida di Milano. La Procura per i Minorenni ha sottolineato la necessità di un intervento deciso per contrastare il fenomeno della violenza giovanile e il crescente ricorso alle armi tra i più giovani.

IPA