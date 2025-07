Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con aggressione e ricettazione sono le accuse che hanno portato alla denuncia di un cittadino pakistano 27enne, titolare di un negozio di telefonia a Milano. Il caso è emerso nella giornata di lunedì 14 luglio, quando la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di un giovane che aveva localizzato il proprio cellulare, sottrattogli la sera precedente durante una rapina.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando un equipaggio delle volanti è stato chiamato a intervenire presso un negozio di telefonia. Il richiedente aveva riferito di aver individuato tramite localizzazione il proprio telefono cellulare, che gli era stato sottratto con la forza la sera prima.

La rapina sull’autobus: la ricostruzione dei fatti

Il giovane, vittima della rapina, ha raccontato agli agenti che la sera di domenica 13 luglio, intorno alle 22, mentre si trovava a bordo di un autobus, era stato avvicinato da due soggetti albanesi e da una ragazza. I tre lo avevano convinto a scendere dal mezzo alla fermata successiva. Una volta fuori, il ragazzo era stato minacciato e poi afferrato al collo da uno degli aggressori, mentre l’altro si impossessava del suo portafogli. Non trovando oggetti di valore all’interno, i malviventi avevano quindi sottratto il suo telefono cellulare, lasciandolo senza possibilità di contattare aiuti immediati.

La localizzazione del telefono e l’intervento della Polizia

Il giorno seguente, il giovane è riuscito a localizzare il proprio cellulare all’interno di un negozio di telefonia di Milano. Deciso a recuperare il dispositivo, si è recato personalmente presso l’esercizio commerciale. Tuttavia, il titolare del negozio non lo ha riconosciuto come legittimo proprietario del telefono, dando così origine a una lite tra i due. A quel punto, il ragazzo ha deciso di allertare le forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente sul posto.

La versione del titolare del negozio

Il titolare, un cittadino pakistano 27enne, ha fornito agli agenti la propria versione dei fatti. Ha dichiarato che, nella mattinata, si era presentato in negozio un giovane dell’Est Europa chiedendo di modificare l’impostazione I-Cloud di un telefono cellulare. Secondo quanto riferito, il ragazzo avrebbe sostenuto che il dispositivo gli era stato regalato da un amico, il quale sarebbe dovuto tornare in negozio per fornire i codici necessari allo sblocco.

Le indagini e la restituzione del telefono

Gli operatori di polizia, dopo aver accertato che il telefono in questione era proprio quello sottratto la sera precedente durante la rapina, hanno provveduto a restituirlo al legittimo proprietario. La verifica è stata possibile grazie alla corrispondenza dei dati forniti dal richiedente e alle informazioni tecniche relative al dispositivo.

La denuncia per ricettazione

Alla luce degli elementi raccolti, il titolare del negozio di telefonia è stato accompagnato in Questura e denunciato per il reato di ricettazione. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire se il commerciante fosse effettivamente a conoscenza della provenienza illecita del telefono o se sia stato vittima di un raggiro da parte di terzi.

Conclusioni

L’operazione condotta a Milano si è conclusa con la denuncia di un cittadino pakistano 27enne per ricettazione e la restituzione del telefono cellulare al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per identificare i responsabili materiali della rapina e per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

IPA