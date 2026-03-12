Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto al termine di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla custodia cautelare in carcere di un cittadino italiano di 38 anni, pluripregiudicato, accusato di cinque rapine violente ai danni di esercizi commerciali nel quartiere Gallaratese di Milano. L’uomo avrebbe agito tra novembre 2025 e febbraio 2026, prendendo di mira soprattutto una farmacia e un fast-food, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. L’ordinanza è stata eseguita giovedì 26 febbraio, come disposto dalla Procura della Repubblica.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro. Le forze dell’ordine hanno ricostruito la sequenza degli episodi attribuiti al sospettato: quattro rapine sono state commesse ai danni di una farmacia di via dei Cignoli, mentre un tentativo di rapina ha interessato un fast-food in viale Certosa. Gli episodi si sono verificati il 28 novembre e il 18 dicembre 2025, il 28 dicembre 2025 (tentativo), il 22 gennaio e il 16 febbraio 2026.

Il modus operandi: minacce e violenza per ottenere il denaro

L’uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe seguito uno schema ben preciso per mettere a segno le rapine. Entrava nei locali coprendosi il volto con un cappello di lana e il cappuccio del giubbotto, poi minacciava i dipendenti puntando un cacciavite all’addome, costringendoli così a consegnare l’incasso. La rapidità e la violenza delle azioni hanno destato forte preoccupazione tra i commercianti della zona, in particolare nel quartiere Gallaratese di Milano.

La svolta investigativa: testimonianze e videosorveglianza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la svolta nelle indagini è arrivata grazie a una capillare attività di controllo del territorio e alla raccolta delle testimonianze delle vittime. Gli agenti hanno inoltre effettuato una meticolosa analisi incrociata delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali e delle aree circostanti. Questo lavoro ha permesso di ricostruire i percorsi di fuga, delineare il profilo del sospettato e procedere alla sua identificazione.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Il sospettato, una volta rintracciato, è stato sottoposto alle formalità di rito e condotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

