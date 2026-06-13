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Eseguito a Milano un arresto per violenza sessuale ai danni di tre ragazze: l’uomo, 25 anni, rider di una piattaforma di consegne e richiedente asilo, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nella giornata di giovedì 11 giugno, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Gli episodi contestati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dalle denunce presentate dalle vittime, tre giovani donne che hanno subito atti sessuali durante la consegna di prodotti alimentari ordinati online tramite una piattaforma di delivery. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno ricostruito una serie di episodi avvenuti tra febbraio e marzo.

Il primo episodio risale all’8 febbraio, quando il rider, utilizzando l’account di una terza persona, ha consegnato due casse d’acqua a una giovane donna all’ingresso di uno stabile. Approfittando della situazione, l’uomo ha iniziato a palpeggiare insistentemente il seno e altre parti del corpo della ragazza. La vittima, inizialmente paralizzata dalla paura, è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi nell’ascensore del condominio, mentre il rider si è trattenuto nell’area comune per alcuni minuti prima di allontanarsi.

Il secondo episodio si è verificato il 13 febbraio. In questa occasione, il rider ha effettuato una consegna all’interno di un palazzo e, con il pretesto di chiedere una recensione sul cellulare, si è avvicinato alla destinataria dell’ordine e le ha palpeggiato il seno con entrambe le mani.

Il terzo caso è avvenuto il 16 marzo, sempre all’ingresso di un condominio. L’uomo, impugnando la busta contenente l’ordine, ha posto la mano sinistra sotto il sacchetto e ha palpeggiato la ragazza presente davanti a lui sul seno.

Altri episodi sotto la lente degli investigatori

Le forze dell’ordine stanno attualmente verificando almeno altri sette episodi che presentano modalità d’azione analoghe. Le segnalazioni di comportamenti inappropriati da parte di rider risultano numerose e distribuite su un periodo di tempo ampio, almeno da maggio 2025. Gli inquirenti sottolineano il carattere abituale delle condotte contestate all’indagato.

Considerata la frequenza e la diffusione delle segnalazioni, la Polizia invita eventuali ulteriori vittime a denunciare episodi simili alle forze dell’ordine, al fine di consentire un quadro completo delle responsabilità e delle condotte penalmente rilevanti.

IPA